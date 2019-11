Die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben sich zum Auftakt ihrer fünften TV-Debatte geschlossen für eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump ausgesprochen. Ein ums andere Mal habe Trump das Gesetz gebrochen, erklärte die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren. Amy Klobuchar, Senatorin von Minnesota, warf Trump vor, "seine eigenen Interessen" über jene des Landes gestellt zu haben. "Dies ist falsch."



Vermonts Senator Bernie Sanders bezeichnete Trump als "pathologischen Lügner" und den wohl "korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte Amerikas". Zugleich warnte er die Partei aber davor, sich zu sehr auf Trump einzuschießen. Damit drohe eine Wahlniederlage. Vielmehr sollten die Demokraten sich auf auf Herausforderungen wie soziale Probleme und den Klimawandel fokussieren.



Ex-Vizepräsident Joe Biden sagte, es müsse nun alles unternommen werden, um Trump bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 zu schlagen. Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor, weil der US-Präsident von der Ukraine Ermittlungen gegen Biden gefordert hatte. Trump soll dabei unter anderem eine geplante Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten und als Druckmittel eingesetzt haben.

Senatorin Elizabeth Warren bekräftigte, sie werde ihre republikanischen Kollegen im Senat zu überzeugen versuchen, bei einem möglichen Impeachment für eine Amtsenthebung Trumps zu stimmen. Am Mittwoch hatte unter anderem die Zeugenaussage von Gordon Sondland, dem US-Botschafter in der EU, Trump weiter in Bedrängnis gebracht.



"Kriminelles Unternehmen"

Senatorin Kamala Harris sagte, derzeit lebe ein "Krimineller" im Weißen Haus. Nach Angaben des jüngsten Zeugen seien viele hochrangige Regierungsvertreter eingeweiht gewesen in die Druck-Kampagne gegenüber Kiew, darunter Außenminister Mike Pompeo und Trumps geschäftsführender Stabschef, Mick Mulvaney. "Das bedeutet, das ist ein kriminelles Unternehmen."



Die Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump haben die beiden Parteien stark voneinander gespaltet. Auch die Gesellschaft wurde dadurch auseinander getrieben. Die gesellschaftlichen Gräben sind seit Trumps Amtsantritt insgesamt tiefer geworden. Mehrere demokratische Präsidentschaftsanwärter riefen bei ihrem Fernseh-Auftritt nach Versöhnung im Land. Biden mahnte: "Wir müssen dieses Land einen." Der Senator Cory Booker sagte, der nächste Präsident müsse jemand sein, der die Nation heile.



Uneinigkeit bei Gesundheitspolitik

Die Demokraten arbeiteten bei der Debatte aber auch ihre inhaltlichen Unterschiede in vielen Themen heraus. Sie zeigten sich untereinander aber weniger angriffslustig als bei vorherigen Runden. So kritisierte Biden die Pläne von Warren und Sanders für eine Ausweitung der staatlichen Krankenversicherung auf die gesamte Bevölkerung. Auch der in Umfragen aufstrebende Bürgermeister Pete Buttigieg äußerte Kritik. Die Menschen dürften nicht in die gesetzliche Krankenversicherung gezwungen werden. Sanders hielt dagegen, das derzeitige Gesundheitssystem sei nicht nur "grausam", sondern funktioniere schlichtweg nicht. Warren kritisierte, vom Gesundheitssystem würden die Reichen profitieren - für alle anderen werde es immer schlechter.

Bei der Oppositionspartei geht es aber nicht nur um die Frage, wessen Politik die beste für die USA sein könnte - sondern in erster Linie, wer bei der Präsidentschaftswahl in knapp einem Jahr Amtsinhaber Trump besiegen kann. Biden bekräftigte, er wäre der beste Herausforderer. Gerade die Ukraine-Affäre zeige: "Donald Trump will nicht, dass ich der Kandidat werde."

Obwohl bereits zahlreiche Parteikollegen ausgestiegen sind, bewerben sich noch immer fast 20 Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei. Erwartet wird, dass der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg sehr spät noch in das Rennen einsteigen könnte.



Die Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November 2020 endgültig bestimmen, beginnen Anfang Februar im US-Bundesstaat Iowa. Biden hatte das Bewerberfeld über Monate mit weitem Abstand angeführt. In den vergangenen Wochen holte Warren jedoch enorm auf und zog zeitweise sogar an Biden vorbei. Inzwischen hat der 77-Jährige seinen Vorsprung wieder etwas ausgebaut.