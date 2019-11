Hongkongs Demokratiebewegung hat Grund zur Freude, die chinesische Regierung weniger: US-Präsident Donald Trump hat zwei Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet. Sie schreiben Sanktionen gegen Vertreter Hongkongs und Chinas vor, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Außerdem legen die Verordnungen jährliche Überprüfungen des Handelssonderstatus fest, den Washington Hongkong gewährt. Ein zweites Gesetz verbietet die Ausfuhr von nicht-tödlicher Munition für die Hongkonger Polizei.



Teile der Gesetze werde die Regierung allerdings differenziert behandeln, um die verfassungsgemäße Autorität des Präsidenten in der Außenpolitik nicht zu untergraben, schrieb Trump nach der Unterzeichnung. Auf welche Passagen sich diese Einschränkung bezog, teilte das Weiße Haus zunächst nicht mit. Die Entwürfe zur "Hongkonger Menschenrechts- und Demokratieverordnung" hatten zuvor nahezu einstimmig das Repräsentantenhaus und den Senat passiert.

Ziel der Gesetze sei, dass die Vertreter Chinas und Hongkongs "ihre Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich regeln, um lange anhaltenden Frieden und Wohlstand für alle" zu erzielen, sagte Trump. Der US-Kongress hatte sich vergangenen Mittwoch hinter die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gestellt und die Gesetzesentwürfe gebilligt. Sie treten nun mit Trumps Unterzeichnung in Kraft.



Trumps Veto wäre überstimmt worden

Trump unterzeichnete die Gesetze trotz der Bedenken, dass sie die Bemühungen um ein Handelsabkommen zwischen Washington und Peking beeinträchtigen könnten. China hatte Trump zuvor aufgefordert, sein Veto einzulegen und den USA anderenfalls "harte Gegenmaßnahmen" angedroht. Bislang hatte sich Trump mit Kritik an dem Vorgehen Chinas gegen die Demokratiebewegung zurückgehalten. Bei einem Veto hätte der US-Präsident allerdings damit rechnen müssen, mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kongress-Kammern überstimmt zu werden.



Die US-Gesetze für Menschenrechte und Demokratie in Hongkong schreiben wirtschaftliche Sanktionen vor, wenn die Autonomie Hongkongs untergraben wird. Dazu soll das Außenministerium jährlich an den Kongress berichten und zuvor prüfen, ob Hongkong noch ausreichend autonom von China ist, um die bevorzugte Behandlung weiter zu rechtfertigen. Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong sollen bei diesen Prüfungen besonders berücksichtigt werden.



Das Gesetz sieht ferner Strafmaßnahmen gegen Politiker vor, die Freiheitsrechte von Hongkongern verletzt haben. Ein weiteres Gesetz verbietet den Export von Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen, Wasserkanonen, Elektroschockern und Tasern an Hongkongs Polizei.



Seit mehr als fünf Monaten wird Hongkong von oft blutigen Protesten erschüttert. Auslöser war ein Gesetz zur Auslieferung von Verdächtigen an Festlandchina, das inzwischen rückgängig gemacht wurde. Die Aktivisten wenden sich jedoch mittlerweile ganz allgemein gegen einen aus ihrer Sicht zunehmenden Einfluss Pekings auf das halbautonome Hongkong.