Fast zwei Stunden nach Beginn der Anhörung schießt der Zeuge plötzlich kühl zurück. "Herr Obmann, es heißt Lieutenant Colonel Vindman, bitte", sagt der Oberstleutnant der US-Armee. Zuvor hatte Devin Nunes, der höchstrangige Republikaner im Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses, Alexander Vindman informell als "Mister" angesprochen. Es war eine Anrede, die der uniformierte Karrieresoldat nicht akzeptierte.

Vindman hat schwere Tage hinter sich. Seitdem bekannt ist, dass er in den ersten, nicht öffentlichen Impeachment-Anhörungen US-Präsident Donald Trump belastet hatte, war er nicht nur in konservativen Medien heftigen Angriffen ausgesetzt. Er sei von Besprechungen im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) ausgeschlossen worden, an denen er als Ukraine-Experte des Gremiums eigentlich hätte teilnehmen müssen, sagt er am Dienstag bei seiner öffentlichen Anhörung.Und Verbündete des Präsidenten haben dem Einwanderer Vindman Patriotismus abgesprochen. Ein Vorwurf, der dem Offizier, der als Kleinkind mit seiner Familie aus Kiew in die Vereinigten Staaten geflohen war, sichtlich nahe geht.

Mit der Aussage des NSC-Experten treten auch die Impeachment-Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses in eine neue Phase ein. Hatte der Geheimdienstausschuss im opulenten Saal 1100 des Longworth-Gebäudes zuletzt in öffentlicher Sitzung vor allem Zeugen vernommen, die Grundsätzliches zur Ukraine-Politik der Trump-Regierung aussagen konnten, nähert sich die Untersuchung nun den konkreten Vorwürfen gegen den Präsidenten an. In dieser Woche sagen Regierungsoffizielle aus, die mit den in Frage stehenden Vorgängen um zurückgehaltene Militärhilfe und geforderte Ermittlungen gegen Hunter Biden, den Sohn von Präsidentschafstbewerber Joe Biden, direkt zu tun hatten.



Telefonat des Präsidenten war "unangemessen"

Gleich drei der vier Geladenen an diesem Dienstag haben das Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Selenskij mitgehört, das zu den Ermittlungen eines möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten geführt hat. Neben Vindman sagen noch dessen Ex-Vorgesetzter Timothy Morrison und Jennifer Williams aus dem Büro von Vize-Präsident Mike Pence aus. Begeistert ist keiner von ihnen von dem, was sie gehört haben.

"Ungewöhnlich" und "parteipolitische motiviert" sei das Gespräch gewesen, berichtet Williams. Offizier Vindman nennt das Telefonat "unangemessen", weshalb er es dem Rechtsberater des NSC gemeldet habe. Das Gespräch habe "eine Untergrabung der amerikanischen Sicherheitspolitik" dargestellt.

Morrison, ehemaliger Europa-Experte im Nationalen Sicherheitsrat, äußert sich etwas zurückhaltender. Er habe kein juristisches Fehlverhalten von Trump gesehen. Dennoch habe er dafür gesorgt, dass die Abschrift des Austauschs in einem besonders gesicherten System abgelegt wurde, da er politische Schwierigkeiten gefürchtet habe, sollte die Mitschrift an die Öffentlichkeit kommen.



Neu waren diese Erkenntnisse nicht. Alle Geladenen hatten bereits ausgesagt, als die Ermittlungen noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatten. Die Protokolle dieser Vernehmungen hatte der Ausschuss im Anschluss veröffentlicht. Der Informationssammlung diente der Auftritt vor Publikum damit nicht. Stattdessen gab er Demokraten und Republikanern im Geheimdienstausschuss die Möglichkeit, die Fakten in ihrem Sinne zu deuten – und zu versuchen, die Zeugen für ihre Zwecke einzuspannen.

Verbalattacken von Trump

Den Anfang hatte Präsident Trump bereits am Wochenende gemacht. Per Tweet knöpfte er sich Williams vor, eine Republikanerin, die 2006 während der Bush-Präsidentschaft im US-Außenministerium angefangen hatte. Die Entsendung ins Team des Vize-Präsidenten bezeichnete sie als "größte Ehre ihrer Karriere". Der Präsident klebte ihr dennoch das Label einer "Never-Trumperin" an, die sich "eine bessere Attacke" ausdenken solle. Williams wies diese Bezeichnung zurück.

Unter Republikanern wuchs angesichts dieses Tweets die Sorge, der Präsident könnte sich erneut direkt in die Impeachment-Anhörungen einschalten. In der vergangenen Woche hatte er ebenfalls auf Twitter eine Zeugin beschimpft, während diese gerade aussagte – ein Schritt, den ihm der Ausschussvorsitzende Adam Schiff als Einschüchterung auslegte und den auch Trump-Verbündete kritisiert hatten.