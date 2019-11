Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat bei den Vereinten Nationen ihren Austrittsprozess aus dem Pariser Klimaabkommen in Gang gesetzt. Die USA hätten die Vereinten Nationen schriftlich über den geplanten Austritt informiert, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. Formal kann der Ausstieg aber erst am 4. November 2020 erfolgen - einen Tag nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl.

Pompeo begründete den Schritt mit angeblichen Nachteilen des Klimaabkommens für Arbeiter, Unternehmen und Steuerzahler in den USA. Zugleich würden die USA weiterhin ein "realistisches und pragmatisches Modell" zum Klima-Thema vorschlagen. Die USA würden weiter mit Partnern zusammenarbeiten, "um die Widerstandskraft gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken".



Der Klima-Skeptiker Trump hatte den Ausstieg seines Landes bereits vor zwei Jahren angekündigt. Nach Artikel 28 des Pariser Klimaabkommens kann ein Unterzeichner jedoch formal erst drei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags seinen Austritt beantragen. Wirksam wird die Kündigung wiederum nach Ablauf einer Frist von einem weiteren Jahr. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Pariser Klimaabkommen vor genau drei Jahren, am 4. November 2016, unterzeichnet.



Der offizielle Ausstieg kann also erst am 4. November 2020 stattfinden. Das ist ein Tag nach der Wahl des nächsten US-Präsidenten. Zu dem Austritt wird es allerdings in jedem Fall kommen, selbst wenn die Demokraten bei der Wahl wieder an die Macht kämen. Die Amtseinführung eines neuen Präsidenten wäre erst im Januar des darauffolgenden Jahres. Die USA könnten jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Abkommen zurückkehren.

Frankreich bedauert die Austrittserklärung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bedauerte die Entscheidung der USA, aus dem Abkommen auszutreten. Der Schritt mache die französisch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich der Klima- und Biodiversitätspolitik noch notwendiger, sagte Macron während eines Staatsbesuchs in China.

Macron und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping wollen nach Angaben des Elysée-Palastes am Mittwoch in Peking eine Vereinbarung unterzeichnen, in der die "Unumkehrbarkeit" des Pariser Klimaabkommens erklärt wird.



In dem Abkommen hatte sich die internationale Gemeinschaft auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad. Entscheidende Teile der Vereinbarung sind völkerrechtlich verbindlich. Es gibt jedoch keine Strafen bei Nichterfüllung der Zusagen. 195 Staaten sind Teil der Vereinbarung. Die USA sind - hinter China - der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen.