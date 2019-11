Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben die US-Demokraten bei der Parlamentswahl im US-Bundesstaat Virginia die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten geändert. Erstmals seit mehr als 20 Jahren kontrollieren sie sowohl das Delegiertenhaus als auch den Senat des US-Staats. Beide waren zuvor in republikanischer Hand. Zugewinne verbuchten die Demokraten vor allem im Hauptstadtbezirk Washington, D. C. und in Vororten von Richmond. Mit Ralph Northam bekleidet bereits ein Demokrat das Gouverneursamt von Virginia. Der Parteichef der Demokraten, Tom Perez, sprach von einem "historischen Sieg", der Trump "und alle Republikaner bis ins Mark erschüttern" sollte.

Auch anderorts zeichnen sich Veränderungen ab: Im bisher zutiefst republikanischen US-Staat Kentucky könnte es eine Wende bei der Gouverneurswahl geben: Amtsinhaber Matt Bevin lieferte sich ein knappes Rennen mit seinem demokratischen Herausforderer Andy Beshear. Letzterer rief sich bereits zum Sieger aus. Doch das Ergebnis ist noch nicht eindeutig. Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt in Kentucky am Montagabend vor 20.000 Anhängern gesagt, wenn der Sieg an die Demokraten gehe, wäre dies eine "sehr schlechte Botschaft". Seine Anhänger könnten ihm das nicht antun.

Mit Aussicht auf die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr wird damit klar: Der Trend könnte die Wiederwahlchancen von Präsident Donald Trump verschlechtern, der derzeit von einer Amtsenthebung bedroht ist. Die demokratischen Kandidaten, die am Dienstag Erfolge verbuchten, mieden linke Forderungen, etwa nach einer "Krankenversicherung für alle" – um anschlussfähig für konservativere Wähler zu sein.