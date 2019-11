Im Restaurant Pata Negra winkt der Wirt zwei seiner Angestellten an den Tresen: Juan, der in der Küche den Boden schrubbt und seinen Nachnamen nicht nennen will, und Hassan Charkai, 24 Jahre alt, Kellner. Beide haben die rechtspopulistische Partei Vox gewählt. Hier, im 30.000-Einwohner-Städtchen Níjar mit seinen schmucken weiß getünchten Häusern am Fuß der südostspanischen Sierra Alhamilla, haben knapp 35 Prozent für Vox gestimmt, Pedro Sánchez' PSOE kam nur auf 28,9 Prozent.



Die zugehörige andalusische Provinz Almería gehört wie Murcia und dem Speckgürtel um Madrid zu den Vox-Zentren: Hier ist die Partei stärkste Kraft, mit teils bis zu 38 Prozent. Über 15 Prozent der Spanierinnen und Spanier hatten bei den letzten Wahlen die Rechtspopulisten gewählt, fünf Prozent mehr als im April. Im Parlament hat sie ihre Sitze mehr als verdoppelt.

Ihre Stimme für Vox hätten sie wegen der Unsicherheit, der "Gauner in der Regierung" – und wegen der illegalen Migranten gegeben, sagen Juan und Hassan Charka aus dem Pata Negra. Dabei ist Charkai selbst Kind von Migranten. Seine Eltern stammen aus Marokko und siedelten über, als Hassan sechs Jahre alt war. Aber sie seien "ordentliche Leute". Die Migranten, die jetzt kämen, hätten keine Papiere und hausten in selbst zusammengebastelten Hütten. Regierung und Polizei sähen weg. Ausweisen sollte man sie, findet der schmächtige Mann mit dem gepflegten Vollbart. Almería ist ein Zentrum der Intensivlandwirtschaft Spaniens, hier werden in Gewächshäusern Millionen von Tonnen an Obst und Gemüse für den weltweiten Export angebaut. Und es sind vor allem nordafrikanische Migranten, die hier für Billiglöhne arbeiten.



Sie schimpfen "über die da oben"

Hassan ist gläubiger Moslem, seine Frau ist Marokkanerin, spricht aber im Unterschied zu ihm kaum Spanisch. Damit ist er eigentlich Zielscheibe von Vox. Für Vox-Parteichef Santiago Abascal ist die katholische Religion "genuiner Bestandteil der spanischen Identität". Den Islam sieht er als potenzielle Gefahr, Subventionen für islamische Organisationen will Abascal streichen. "Solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das egal", sagt Hassan.

"Wenn Vox tatsächlich ausländerfeindlich wäre, wären wir doch gar nicht befreundet", glaubt Kollege Juan, 26 Jahre alt, ein großer, bulliger Typ. Die beiden arbeiten seit fünf Jahren zusammen. Sie unterhalten sich häufig über Politik. Meistens schimpfen sie dann "über die da oben", die sich um die Belange der kleinen Leute nicht scherten. Statt illegale Migranten zu versorgen, sollte sich die Regierung lieber um die "ehrlich arbeitende Spanier" kümmern, sagt Juan.

Er hat einen sechsjährigen Sohn, der unter einem seltenen Gendefekt leidet. "Da tut niemand etwas." Das Sozialprogramm von Vox ist vage. Die allgemeine Gesundheitsversicherung soll gestrichen, Hilfe für "spanische Familien" erhöht werden. Von der Radikalreform des Steuersystems würden vor allem die Spitzenverdiener profitieren. Doch Juan stört das nicht: "Die anderen machen das auch nicht besser."



"Sie sind so wie die PP früher"

Er krempelt sein rechtes Hosenbein hoch. Vor ein paar Jahren hat er sich eine Spanienfahne auf die Wade tätowieren lassen. "Die offizielle", betont er. Rechtsextreme zeigen sich in Spanien oft mit der mit einem Adler verzierten Fahne aus der Franco-Zeit. Mit den Nostalgikern des Diktators will er ebenso wenig verwechselt werden wie mit Anhängern der neofaschistischen Democracia Nacional, einer Schwesterpartei der NPD. Er sei konservativ, aber nicht rechtsextrem – Vox sei das auch nicht. "Sie sind so wie die PP früher", sagt Juan.

"Früher" – das ist die Zeit, als der ehemalige Premier José María Aznar die Geschicke der Volkspartei führte. Der schnauzbärtige Politiker gilt als Vater eines neuen spanischen Nationalismus. Aus seinem Umfeld stammen auch einige der Mitbegründer von Vox. Juan hat jahrelang die PP gewählt, bis ihm die Korruptionsskandale zu viel wurden. An Vox gefallen ihm die vielen Fahnen, die Musik, die mitreißenden Reden.



Glaubt man Politologen, ist der Appell ans Emotionale einer der Hauptgründe für den Erfolg von Vox. Ähnlich wie seinerzeit die linksalternativen Podemos und die rechtsliberalen Ciudadanos versprächen sie eine "neue Politik", verkauften sich als Alternative zu traditionellen Volksparteien. Der Unterschied: Ton und Forderungen sind sehr viel radikaler.