Das zentrale Wahlversprechen der Tories in diesem Wahlkampf lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: "Wir ziehen den Brexit durch." Sofort nach der Wahl werde er seinen Deal vom Parlament absegnen lassen, kündigte Boris Johnson am Sonntag bei Vorlage seines Wahlprogramms an. Am 31. Januar könne der Austritt aus der EU dann stattfinden.



Die Chancen, dass der britische Premier sein Vorhaben auch wahr machen kann, stehen nicht schlecht. Denn nach der ersten Prognose zu der am 12. Dezember anstehenden Parlamentswahl liegen Johnson und seine Tories vorn. Die Konservativen können demnach mit einer Mehrheit von 48 Sitzen rechnen. Sie würden 349 Abgeordnete ins Unterhaus schicken (am 6. November, vor Auflösung des Parlamentes, waren es noch 298 Abgeordnete gewesen). Ihr wichtigster Konkurrent, die Labourpartei, bekäme nach jetzigen Prognosen nur 213 Sitze (bisher 243 Sitze), die Liberalen zögen mit 14 (20), die schottische SNP immerhin mit 49 (35) Abgeordneten in das Parlament ein.



Damit scheint klar: Die Wahl läuft – wie immer in Großbritannien – auf eine Konfrontation der beiden großen Parteien hinaus. Egal wie präsent die Liberalen, die Brexit-Partei und die Rebellen sowohl aus dem Tory- als auch aus dem Labour-Lager in den vergangenen Monaten waren: Im Wahlkampf spielen sie kaum mehr eine Rolle.



Klare Pro-Brexit-Haltung

Mit dem Mantra Get Brexit Done und der Chuzpe, einen harten Brexit den Wählern und Wählerinnen als fantastischen Deal zu verkaufen, hat Johnson vor allem der Brexit-Partei von Nigel Farage Popularität genommen. Diese wird voraussichtlich nicht einen einzigen Abgeordneten ins Parlament schicken können. Damit kann Johnson behaupten, dass nur die Tories den Volksentscheid von 2016 umsetzen und damit den Wählerwillen respektieren werden.



Johnsons klare Pro-Brexit-Haltung zahlt sich für ihn aus: Seit August hat er den Zuspruch der Wähler und Wählerinnen von 25 auf 41 Prozent gesteigert. Oppositionsführer Corbyn gibt sich in dieser Frage dagegen "neutral". Er will nach der Wahl einen neuen Brexit mit Brüssel verhandeln und dann eine Volksabstimmung zu diesem Deal abhalten. Klar für einen Verbleib in der EU werben nur die Liberalen, die jedoch wegen des britischen Mehrheitswahlrechts zu schwach abschneiden werden, um die Politik zu beeinflussen.



Corbyn will die Wähler und Wählerinnen aber auch gar nicht in erster Linie mit seiner Haltung zum Brexit gewinnen, sondern indem er die sozialen Probleme des Landes in den Vordergrund rückt. Diese sind nach zehn Jahren staatlicher Sparpolitik gravierend: Über 4 Millionen Patienten und Patientinnen warten im öffentlichen Gesundheitssystem NHS auf Behandlungen und Operationen. Fast ein Drittel der Krebspatienten muss sich fast zwei Monate gedulden, bis eine Behandlung begonnen wird. Das Pflegesystem ist so unzureichend, dass die Krankenhäuser Patienten und Patientinnen nicht in die Reha schicken können, Notaufnahmen bleiben geschlossen. Doch es ist nicht nur das Gesundheitssystem. Wo man in Großbritannien hinschaut, sieht man die Geldnöte der Gemeinden, der Städte, des Staates: Schlaglöcher in den Straßen, verspätete Züge, Mangelausstattung der Schulen, jämmerliche Gehälter im Öffentlichen Dienst, zu wenig Polizei, deftige Studiengebühren für jeden, der ausgebildet werden will – selbst für Krankenschwestern. "Austerity Fatigue" ist das neue Schlagwort der Briten: Sparmüdigkeit.

Ein Programm, das Hoffnung machen soll

Corbyn setzt mit seinem "Wahlprogramm der Hoffnung" genau da an, wirbt mit dem Slogan: "Es ist Zeit für eine tatsächliche Änderung". Er weiß, dass für die Bürger und Bürgerinnen zählt, was bei ihnen ankommt. Daher verspricht er fünf Prozent mehr Lohn für Öffentliche Bedienstete, 100.000 neue Sozialwohnungen im Jahr, die Verstaatlichung der Bahn, Wasser, Post und Teilen von British Telekom, rund 5.5 Milliarden Pfund mehr Investitionen in Schulen, 13,6 Milliarden Pfund für die Streichung von Studiengebühren, 6,9 Milliarden Pfund mehr Investitionen im Gesundheitswesen. In dem Ausgabenprogramm von 80 Milliarden Pfund ist für jeden etwas dabei, finanziert durch eine stärkere Besteuerung der "Reichen", eine deutlich höhere Körperschaftsteuer, Sondersteuern auf Unternehmen und eine Finanztransaktionssteuer.



Und auch wenn Labour in der Prognose zurückliegt, sollte man dieses Programm nicht unterschätzen, meint Patrick Dunleavy von der London School of Economics (LSE). "Es ist populärer, als man meint." In den vergangenen Wochen habe Labour in Umfragen von 25 auf knapp 30 Prozent zugelegt.

Corbyns Pläne werden zwar von der Konservativen Partei verteufelt. Die Tories warnen vor dem "Stalingrad" der falschen Labour-Versprechungen und des dann folgenden Desasters für die britische Wirtschaft. Und sie bekommen dabei wissenschaftliche Unterstützung: Mit Corbyns Programm würden die Staatsausgaben so stark ansteigen wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, urteilt das Institute for Fiscal Studies. "Wer den Staatssektor so ausweiten will, muss ehrlich sagen, dass die dafür notwendigen Steuererhöhungen von einer viel breiteren Basis getragen werden müssen als nur von den Reichen und Unternehmen", so die Wissenschaftler.