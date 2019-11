Wahlen im Dezember verheißen in Großbritannien nichts Gutes. Jeden Winter die gleichen Hiobsbotschaften: Überschwemmungen, Notstand im Gesundheitssystem und wütende Bürger. Dieses Jahr ist es besonders schlimm: Im Nordosten Englands versinken ganze Landstriche unter dem Hochwasser der Flüsse. Im Gesundheitssektor ist die Warteliste im September auf einen Rekord von 4,4 Millionen Patienten gestiegen. 15 Prozent dieser Patienten warten bereits seit mehr als vier Monaten auf eine Untersuchung, Behandlung oder Operation. Das sind nicht die besten Schlagzeilen, um am 12. Dezember die Wahl zu gewinnen.



Dennoch schlägt sich der britische Premier Boris Johnson nicht schlecht. Die auf die Brexit-Anhänger und die Arbeiterschicht ausgerichtete Wahlkampagne zeigt Erfolg: Nach der jüngsten Meinungsumfrage von Savanta ComRes wollen 40 Prozent der Wähler für die Konservative Partei stimmen, 30 Prozent für Labour, 16 Prozent für die Liberalen und nur sieben Prozent für die Brexit-Partei. Solange die Konservativen einen Vorsprung von sechs Prozentpunkten haben, werden sie gewinnen, so der britische Wahlexperte Professor John Curtice.

Wichtig: Die Umfrage fand statt, nachdem der Vorsitzende der Brexit-Partei, Nigel Farage, verkündet hatte, dass seine Partei in den 317 Wahlkreisen der Tories, die diese in der Wahl von 2017 gewonnen hatten, keine Kandidaten aufstellen werde. So kommt die Brexit-Partei den Konservativen nicht in die Quere.



Johnsons Brexit-Position ist eindeutig

Allerdings ging die Rechnung für Farage nicht auf. Er hatte gehofft, dass sich die Konservativen im Gegenzug in all den Labour-Wahlkreisen zurückhalten würden, in denen die Brexit-Partei einen größeren Zulauf hat als die Konservative Partei. Doch Johnson ließ sich auf diesen Kuhhandel nicht ein. Beide Parteien werden nun in allen Labour-Wahlkreisen Kandidaten aufstellen. Dabei geht es vor allem um die Arbeiterstädte im Norden Englands, wo die Brexit-Anhänger von Labour zu den Tories oder der Brexit-Partei wechseln.



Nigel Farage beschwerte sich am Donnerstag, dass seine Kandidaten massenhaft Anrufe aus dem Lager der Konservativen Partei erhalten hätten. Manchen seiner Kandidaten seien Positionen im Oberhaus angeboten worden oder andere Posten, wenn sie auf ihre Kandidatur verzichten würden. "Das ist undemokratisch, verboten und korrupt", kritisierte Farage. Das kenne man sonst nur von Venezuela oder Afrika. Inzwischen hat die Metropoliton Police bestätigt, dass sie zwei Vorwürfe von Wahlmanipulation untersuche. Der Labour-Abgeordnete und ehemalige Rechtsberater der Regierung, Lord Falconer, hatte Polizeipräsidentin Cressida Dick zum Einschreiten aufgefordert. Farage und die Europa-Abgeordnete der Partei, Anne Widdecombe, berichten von mindestens acht Fällen, in denen ihnen und anderen Kandidaten der Partei von Tories Positionen angeboten worden seien. Es sei auch angedeutet worden, dass es um Posten im House of Lords, dem britischen Oberhaus, gehen könnte.

Boris Johnson hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Derzeit geht die Rechnung für ihn auf: Die Stimmen der Brexit-Anhänger konzentrieren sich mehr und mehr auf die Tories. Die Brexit-Partei verliert Zulauf und wird, wenn es so weiter geht, keinen Abgeordneten in das Unterhaus schicken können.



Johnsons Regierung unternimmt derweil alles, damit die von den Konservativen ins Rennen geschickten Abgeordneten loyale Brexit-Anhänger sind. Rund vierzig Abgeordnete der Konservativen sind zurückgetreten oder wurden pensioniert, werden also durch neue Kandidaten ersetzt. Allein durch diese Neubesetzung gibt es innerhalb der Tory-Fraktion einen Rechtsruck im Parlament. Johnson hat einen sehr großen Vorteil. Seine Brexit-Position ist eindeutig: "Get Brexit done." Er hat einen Deal und der soll durchs Parlament. Ende Januar ist Brexit. Das ist leicht zu verstehen.



Die Positionen der anderen Parteien sind jedoch unklar: Wollen sie einen weichen Brexit oder gar keinen Brexit, eine Volksabstimmung oder nicht? Corbyn ist ambivalent wie immer. Zugleich ist die Labour-Partei weiter nach links gerückt, seit der moderate Stellvertreter von Corbyn, Tom Watson, das Handtuch geworfen hat. John Curtice meint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Labour die Mehrheit im Parlament bekomme, "stark gegen Null tendiert".