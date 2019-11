Dominic Grieve, bis vor Kurzem Abgeordneter der Konservativen Partei, hat sich warm angezogen: feste Wanderschuhe, Shetlandpullover, grünes Tweedjackett, dicker Parka. So kann der 63-Jährige vier Stunden Wahlkampf aushalten. Kalt ist es und neblig.

Am 12. Dezember wird in Großbritannien gewählt und Grieve versucht, die Anwohner in seinem Wahlbezirk Beaconsfield nordwestlich von London zu überzeugen, für ihn zu stimmen. Zum ersten Mal zieht Grieve als unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf. 2017, bei der letzten Wahl, hatte er noch die Unterstützung der Konservativen Partei und erhielt 65 Prozent der Stimmen. Jetzt steht er allein da. Seinen ersten Wahlbrief hat er mit 10.000 Pfund aus eigener Kasse finanziert.



Grieve ist einer, der sagt, was er denkt – und seit Boris Johnson im Amt ist, ist für ihn alles anders geworden. Er verachtet Johnson, ganz offen bezeichnet er ihn als Bullshitter. Und deshalb hat Grieve mit der Konservativen Partei gebrochen – oder besser, die Partei mit ihm. Johnson hat ihn am 3. September aus der Partei geworfen – gemeinsam mit 20 anderen sogenannten Rebellen. "Johnson ist ein populistischer Demagoge, der nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen", sagt Grieve, "und das mit großer Regelmäßigkeit."



Jetzt also ist die Konservative Partei nicht mehr die Partei, die Grieve mehr als 20 Jahre vertreten hat. "Ich bin jeden Tag sauer", murmelt er, während er mit seinen Helfern die ärmeren Wohngegenden der Ortschaft Denham abläuft. Aber wenn er an den Haustüren klingelt, lässt er sich seine Wut nicht anmerken. Übermüdet öffnen die Leute ihre Türen, Lieferwagen parken vor der Tür, Englandfähnchen stecken im Fenster.



"20 Jahre lang war ich Ihr Abgeordneter im Parlament", beginnt Grieve, "allerdings bin ich gegen Boris Johnson und seine Brexit-Politik. Deshalb wurde ich mit 20 Abgeordneten aus der Partei geworfen. Jetzt stelle ich mich als unabhängiger Kandidat zur Wahl und frage, ob Sie mich unterstützen wollen."



An der Tür herrscht Ratlosigkeit. Denham ist nicht gerade die Gegend, in der Grieve große Gegenliebe entgegenschlägt. Klar ist hier nur, dass auch niemand mehr den Labourchef Jeremy Corbyn wählen will. "Das war 2017 noch ganz anders", sagt Grieve, damals habe Corbyn noch großen Zuspruch gehabt. "Jetzt herrscht komplette Ablehnung."



In den Straßen von Denham mit den kleinen Häuschen schlechter Bausubstanz aus den Siebzigerjahren ist der Brexit für viele Wählerinnen und Wähler das Wichtigste. Aber Grieve ist für eine zweite Volksabstimmung und letztlich für einen Verbleib in der EU. Entweder murmeln die Leute jetzt höflich, sie hätten sich noch nicht entschieden, wen sie wählen wollen. Oder sie entgegen forsch: "Brexit ist Brexit. In diesem Land muss die Demokratie gelten" – und bumm ist die Tür zu. "Die Stimmung ist von der Daily Mail und dem Daily Telegraph vergiftet worden", sagt Grieve mit Blick auf den Teil der britischen Presse, der täglich für die Sache der Brexit-Hardliner streitet.

Gegen Johnson und den Brexit

Für die Leute in Denham ist Grieve ein Verräter, so wie es auch Johnson sieht. Grieve hätte den Brexit respektieren sollen, auch wenn in seinem Wahlkreis 2016 knapp 51 Prozent für den Verbleib Großbritanniens in der EU gestimmt hatten, findet der. Schon im März dieses Jahres hatte die Konservative Partei versucht, Grieve mit einem Misstrauensvotum abzusetzen. Aber Grieve behauptete, die Abstimmung sei von Ukip-Anhängern unterwandert gewesen und ignorierte das Votum. Im Parlament tat Grieve alles, um den "nationalen Selbstmord", wie er den Brexit nennt, zu verhindern.



Er ist einer der wenigen moderaten Konservativen, die es wagen, die eigene Regierung im Parlament bloßzustellen oder zur Rechenschaft zu ziehen. So hat Grieve mit seinen Gesetzesanträgen erreicht, dass die Regierung einen Brexit-Deal vom Parlament absegnen lassen muss. Grieve drohte sogar, sich an einem Misstrauensvotum gegen die konservative Regierung zu beteiligen, falls dies der einzige Weg sein sollte, einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Und der erfahrene Jurist Grieve versuchte Johnson aufzuhalten, als dieser das Parlament wochenlang kaltstellen wollte. Im September schließlich schloss sich Grieve der Revolte der konservativen Rebellen an, die Johnson dazu zwang, die EU um eine Fristverlängerung zu bitten. Damit war Johnsons Politik, Ende Oktober einen No Deal durchzuziehen, gescheitert. Aber dafür wurden Grieve und die anderen 20 Widersacher Johnsons aus der Konservativen Partei ausgeschlossen.