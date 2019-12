Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan ist Amtsinhaber Aschraf Ghani zum Sieger erklärt worden. Ghani habe bei der Wahl am 28. September 50,64 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Unabhängige Wahlkommission als vorläufiges Ergebnis mit. Demnach hätte Ghani die nötige absolute Mehrheit für einen Sieg in der ersten Wahlrunde.

Sein chancenreichster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, kam den Angaben zufolge auf 39,52 Prozent. Er hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die Resultate nicht anzuerkennen. Kurz nach der Wahl hatten sich beide Kandidaten zum Sieger erklärt. Die Wahlkommission wies daraufhin beide Männer zurecht, kein Kandidat dürfe dem offiziellen Wahlergebnis vorgreifen.

Vor der Veröffentlichung der endgültigen Wahlergebnisse bekommen die insgesamt 18 Kandidaten nun die Gelegenheit, Beschwerden einzulegen. Die Wahlergebnisse hatten eigentlich bereits am 19. Oktober verkündet werden sollen. Wegen technischer Probleme und Betrugsvorwürfen wurde dies aber wiederholt verschoben.

Die Wahlkommission erklärte rund 1,8 Millionen Stimmen für gültig. Analystinnen und Analysten zufolge gibt es mindestens 13,5 Millionen Wahlberechtigte in Afghanistan. Mehr als 9,6 Millionen Menschen waren zur Wahl registriert, rund zwei Drittel davon Männer.

Vor fünf Jahren hatten sich Ghani und Abdullah schon einmal jeweils als Sieger erklärt. Es folgten monatelange Unruhen, als beide sich gegenseitig des Betrugs beschuldigten. Erst unter Vermittlung der US-Regierung des damaligen Präsidenten Barack Obama und seines Außenministers John Kerry einigten sich beide auf eine Regierung der nationalen Einheit. Ghani wurde Präsident und Abdullah erhielt den neuen Posten des Regierungsgeschäftsführers. Das verhinderte Analysten zufolge zwar eine Krise und vielleicht sogar einen neuen Bürgerkrieg, aber auch substanzielle Fortschritte im Land, da die beiden Lager in vielen Fragen uneins waren.