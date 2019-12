Die USA haben die Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan wieder aufgenommen. Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, kam am Samstag mit Vertretern der militant-islamistischen Gruppe in Katar zusammen, wo die Taliban ein Büro haben. In den Tagen zuvor hatte Khalilzad in Kabul den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani getroffen. Direkte Gespräche mit Ghani lehnen die Taliban bislang ab.



Bei den Gesprächen gehe es vorrangig darum, die Gewalt in Afghanistan zu reduzieren und die innerafghanischen Verhandlungen zu fördern. Ziel sei eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland.

Mehr als ein Jahr lang hatten die USA mit den Taliban verhandelt. Anfang September hatte US-Präsident Donald Trump die Gespräche dann überraschend aufkündigt. Nach einer Reihe von Anschlägen der Taliban in Afghanistan erklärte Trump die Verhandlungen für "tot". Vor wenigen Wochen hatte der US-Präsident dann bei einem Truppenbesuch in dem Kriegsgebiet angekündigt, die Gespräche wieder aufnehmen zu wollen. Auch das US-Außenministerium bestätigte Anfang November eine baldige Fortsetzung der Friedensverhandlungen.



Trump will ein Ende des 18-jährigen Bürgerkriegs in Afghanistan – auch, um für das Wahljahr 2020 einen außenpolitischen Erfolg vorweisen zu können. Die USA waren 2001 nach den Anschlägen des 11. September in Afghanistan eingerückt, um das Terrornetzwerk Al-Kaida zu bekämpfen. Derzeit sind in dem Land noch rund 13.000 US-Soldaten stationiert.

Die Taliban, die die Regierung in Kabul als Marionette der USA ansehen, haben bisher eine Waffenruhe abgelehnt. Immer wieder werden in Afghanistan tödliche Anschläge verübt.

Die afghanische Regierung ist zerstritten. Seit der Präsidentschaftswahl Ende September ist kein Ergebnis verkündet worden, stattdessen debattieren die Lager wegen mutmaßlicher gefälschter Stimmenauszählungen. Bereits die Wahl 2014 lief so korrupt ab, dass kein klarer Gewinner ausgemacht werden konnte. Die USA vermittelten danach eine Einheitsregierung von Ghani und dem Politiker Abdullah Abdullah, der die Geschäftsführung der Regierung übernahm. Die beiden waren in diesem Jahr erneut gegeneinander angetreten.