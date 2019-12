Das Führungsgremium der Taliban in Afghanistan hat einem befristeten landesweiten Waffenstillstand zugestimmt. Das berichteten Funktionäre der islamistischen Extremisten. Während des noch nicht genau definierten Zeitfensters, das dem Vernehmen nach zehn Tage dauern soll, könnte ein Friedensabkommen mit den USA unterzeichnet werden. Damit könnte US-Präsident Donald Trump das 18-jährige Militärengagement der USA in Afghanistan beenden. In dem Land am Hindukusch sind rund 12.000 US-Soldaten stationiert.

Der Beschluss eines befristeten Waffenstillstands wurde den Gewährsleuten zufolge nach Beratungen des regierenden Rates der Extremisten, der Schura gefasst. Der Rat führt die Verhandlungen mit den USA. Der oberste Talibanführer Haibatullah Achunsada muss dem noch zustimmen, wovon den Berichten aber nach ausgegangen wird.

Noch im September hatten die USA und die Taliban kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommen gestanden. Wegen der anhaltenden Gewalt durch die Aufständischen brach Trump die Gespräche jedoch kurz vor ihrem Ende ab. In den vergangenen Wochen wurde der Kontakt wieder aufgenommen.

Die US-Regierung verlangt von den Taliban eine Garantie, dass Afghanistan keinerlei terroristischen Gruppen Schutz und Zuflucht bietet. Nach einem möglichen soll die Extremistenorganisation außerdem direkte Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen. Diese ist von den bisherigen Verhandlungen ausgeschlossen.

Trotz der Entspannungssignale wurden bei einem Angriff der Taliban am Samstag mindestens 17 Angehörige einer afghanischen Miliz getötet. Das berichtete ein Sprecher des Gouverneurs der nordafghanischen Provinz Tachar. Afghanische Milizen sind gewöhnlich in ländlichen Gegenden aktiv und unterstehen dem Verteidigungs- oder Innenministerium. Die Taliban übernahmen nach Angaben ihres Sprechers Sabihullah Mudschahid die Verantwortung für den Angriff.