Louisa Ait Hamadouche hält es nicht mehr auf ihrem Stuhl im kleinen Café le 404. "Ich muss los", sagt die zierliche Frau mit Kopftuch und schlüpft in ihren Mantel. Von draußen hört sie die Rufe "Wir wählen keinen dieser Wölfe" und "Ab in die Mülltonne mit den Generälen". Das Café liegt in der Rue Bessa Ahmed, nahe der breiten Didouche Mourad, wo allwöchentlich die Proteste in der algerischen Hauptstadt stattfinden.



Ait Hamadouche ist Politikprofessorin an der Universität Algier und gilt als gewichtige Stimme der Hirak-Protestbewegung. Sie will wenigstens noch die letzte halbe Stunde dabei sein. Denn an diesem Freitag sind die Menschen besonders wütend. Das Regime hatte wenige Stunden zuvor Ex-Premierminister Abdelmadjid Tebboune als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahlen ausgerufen. Die Protestbewegung hatte zuvor jedoch demokratische Reformen gefordert, die das korrupte Machtsystem abschaffen sollen, das auf der undurchsichtigen Verbändelung von Politik, Militär und Geheimdienst beruht. Dann erst wollen die Menschen einen Nachfolger für den 82-jährigen Abdelaziz Bouteflika bestimmen, den sie im April zum Rücktritt zwangen.

Der 74-jährige Tebboune gilt als altes Schlachtross des Regimes und als Favorit des Militärs. Gleich im ersten Wahlgang landete er mit 58,1 Prozent um Längen vor seinen vier ebenfalls handverlesenen Konkurrenten. Das erspart den Algeriern zumindest die Demütigung eines zweiten, ähnlich krass gefälschten Wahlganges.

Angeblich über 41,1 Prozent Wahlbeteiligung

Der Verdacht der Fälschung gilt vor allem für die Wahlbeteiligung, an der die Legitimität des neuen Staatsoberhauptes hängt. Sie lag laut staatlicher Wahlleitung angeblich bei 41,1 Prozent. EU-Beobachter waren diesmal vorsichtshalber gar nicht erst zugelassen. In kaum einem von Journalisten besuchten Wahllokal lag die Beteiligung jedoch geschätzt bei mehr als bei zehn Prozent.

Überall waren die Wahllokale gähnend leer und es herrschte stumme Ratlosigkeit unter den staatlichen Wahlhelfern. "Das Regime verdient den Nobelpreis für Betrug", spottete einer der jungen Demonstranten. Stirn und Nase hat er sich mit weißem Mehl bestäubt. Mit massenhaft verstreutem Pseudokokain macht sich die Menge lustig über die Familie des frisch gekürten Staatsoberhauptes. Dessen Sohn wurde im vergangenen Jahr mit 700 Kilo Koks erwischt und sitzt seitdem im Gefängnis.

Die Politologin Louisa Ait Hamadouche sieht Algerien nach dieser "miserablen Abstimmung" an einem Scheideweg. "Zwischen dem Volk und dem Regime herrscht das totale Misstrauen, das ist der Kern unserer politischen Krise", sagt sie. Und sollte der neue Präsident weiterhin darauf setzen, die Forderungen des Hirak zu ignorieren, die Volksbewegung einzuschüchtern und an der Nase herumzuführen, könnte das Land eine riskante Richtung einschlagen. Denn politisch gibt die Machtelite bisher nicht nach, lässt es bei gelegentlichen Einsätzen von Wasserwerfern und Tränengas bewenden und organisiert in den Staatsmedien ein Kartell des Schweigens.