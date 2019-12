Bei einem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wollen die Demokraten im Senat Zeugen aus Trumps engstem Umfeld vorladen. Zwei der vier neuen Zeugen, die während der einwöchigen Untersuchung aussagen sollen, sollen der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton und der amtierende Stabschef des Weißen Hauses Mick Mulvaney sein. Das geht aus einem Vorschlag des demokratischen Minderheitsführers im Senat, Chuck Schumer, hervor. Er sprach sich in einem Brief an den republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell für einen "fairen und ehrlichen" Prozess aus.

Trump werden zwei Vorwürfe gemacht: Er soll sein Amt missbraucht haben, als er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten und Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, Joe Biden, und dessen Sohn Hunter aufgefordert und gleichzeitig US-Militärhilfe zurückgehalten hat. Außerdem soll er die Ermittlungen des Abgeordnetenhauses zur Ukraine-Affäre behindert haben.

Die Untersuchung müsse fair sein, alle relevanten Fakten in Betracht ziehen und die in der Verfassung festgelegte "alleinige Befugnis des Senats zur Amtsenthebung" mit Integrität und Würde anwenden, schrieb Schumer. "Sie muss auch den Fairness-Test des amerikanischen Volkes bestehen."



Freispruch im Senat erwartet

Das demokratisch geprägte Repräsentantenhaus soll in dieser Woche über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump abstimmen. Das dafür gestimmt wird, ist so gut wie sicher. Der republikanisch geprägte Senat wird Trump aber voraussichtlich freisprechen. McConnell signalisierte, er sei für einen schnellen Prozess. Trump dagegen hat sein Interesse an einem spektakulären Prozess bekundet, in dem er nicht nur freigesprochen, sondern voll rehabilitiert werden will.

Es wird davon ausgegangen, dass Schumer und McConnell sich auf einen Fahrplan für den geplanten Prozess einigen. Schumer schlug in seinem Brief vor, der Prozess könne am 7. Januar beginnen. Der Oberste Richter John Roberts soll demnach das mehrwöchige Verfahren überblicken, während die Demokraten Zeugen vorladen.

Die Demokraten wollen Bolton anhören, der bis September im Weißen Haus als Nationaler Sicherheitsberater tätig war. Er bezeichnete die Außenpolitik, die Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani außerhalb der offiziellen Kanäle betrieb, als Drogendeal an dem er nicht teilhaben wollte. Der amtierende Stabschef Mulvaney hatte bestätigt, dass die Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten worden war. Weitere Zeugen sollen ein enger Berater Mulvaneys, Robert Blair, und ein Mitarbeiter der Etatabteilung, Michael Duffey, sein.