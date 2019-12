Bei einem Messerangriff während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind im US-Bundesstaat New York am Samstag mindestens fünf Menschen verletzt worden. Ein Mann sei am Abend in das Haus eines Rabbiners im Ort Monsey gestürmt und habe dort auf Festgäste eingestochen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Behördenvertreter.



Nachdem der mutmaßliche Täter erfolglos versucht hatte, in die naheliegende Synygoge zu gelangen, habe er mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Gegen Mitternacht sei er von der Polizei gefasst worden.

Fünf jüdische Gläubige seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die jüdische Organisation OJPAC auf Twitter mit. Der Zustand von zwei der Verletzten sei kritisch.

In den USA hat es in den vergangenen Jahren eine Zunahme antisemitischer Gewalt gegeben. Betroffen davon ist auch der Großraum New York, hier lebt mit mehreren Hunderttausend Menschen eine der größten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Monsey liegt etwa 40 Kilometer nördlich von New York, ein Drittel der dortigen Bevölkerung sind Juden, darunter viele Orthodoxe.

Nachdem es in New York in diesem Jahr ein halbes Dutzend antisemitisch motivierte Angriffe während der Chanukka-Feierlichkeiten gegeben hatte, waren in der Großstadt erst kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.



Mit dem mehrtägigen Lichterfest Chanukka gedenken Juden jedes Jahr der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.