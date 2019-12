Im Libanon hat es neue Proteste gegen die Finanzkrise im Land gegeben. Dutzende haben mit einer Sitzblockade vor der libanesischen Zentralbank gegen Kapitalkontrollen demonstriert. Sie riefen dazu auf, Kredite nicht mehr zu bedienen und keine Steuern mehr zu zahlen. Außerdem verlangten sie, die Zinsen zu ändern und die Tilgungsraten neu festzulegen. Die Proteste gegen die Regierung dauern bereits seit Mitte Oktober an.



Der Libanon macht die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem Ende des Bürgerkrieges 1990 durch. Entlassungen nehmen zu, Lohnkürzungen sind normal, die Preise steigen rasant. Banken haben wegen Liquiditätsengpässen eine wöchentliche Höchstsumme beim Abheben von US-Dollar festgesetzt. Viele Expertinnen und Experten halten das für illegal.

Zentralbankgouverneur Riad Salame wollte sich dazu nicht direkt äußern, sondern sagte nur, er hoffe, dass sich das Land und die Wirtschaft erholten. Zugleich kündigte er an, die Zentralbank werde alle Überweisungen in diesem Jahr kontrollieren. Zuvor hatte es Berichte gegeben, hohe Politiker hätten auch dann noch Geld ins Ausland transferieren können, nachdem sie selbst dafür bereits beispiellose Beschränkungen eingeführt hätten.



Viele sind auf Spenden angewiesen

Wie gravierend die wirtschaftliche Lage geworden ist, zeigte sich kürzlich an Berichten über den Suizid eines zweifachen Vaters. "Es ist so weit gekommen, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, Essen für ihre Kinder zu kaufen oder ihre Miete zu bezahlen", sagt Mohammed Schkeir, der mit Freunden über eine WhatsApp-Gruppe Spenden sammelt, um weitere solcher Tragödien zu verhindern. Insgesamt seien mithilfe der Gruppe im Dezember schon 58 Familien mit Geld, Nahrung, Kleidung und sonstigen Vorräten unterstützt worden.



Schon in den vergangenen paar Jahren, als die Wirtschaft zunehmend ins Stocken geriet, waren mehr und mehr Menschen von Unterstützung durch Kirchen, Moscheen und wohltätige Verbände abhängig gewesen. Die Proteste, und die tagtägliche Berichterstattung über sie, haben nun aber dazu beigetragen, die Nöte der Betroffenen in den Fokus zu rücken. Und das wiederum hat dazu geführt, dass im ganzen Land neue Initiativen entstanden sind, die sich um Abhilfe bemühen. Die meisten Politiker scheinen sich bislang hingegen eher zu verschanzen, als die Forderungen aus der Bevölkerung nach einem Wandel aufzugreifen.