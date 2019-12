Boris Johnson regiert kompromisslos weiter. Wer gehofft hatte, der neue Premier Großbritanniens werde moderatere Töne anschlagen, weil er nun eine starke Parlamentsmehrheit im Rücken hat und seine Regierung nicht mehr von Rebellen oder der Opposition zu Fall gebracht werden kann, sieht sich getäuscht. Die 30 Gesetzesvorschläge, die Königin Elisabeth II nun innerhalb von zwei Monaten gleich das zweite Mal vorstellte, zeigen es: Johnson setzt zwar seine Wahlversprechen an das Volk um, vor allem die kräftigen Investitionen in das Gesundheitssystem NHS. Doch in der Queen's Speech am Donnerstag zeigte sich auch sein offenbar konsequenter Griff zur Macht.



Johnson will die Regierung durch eine Verfassungsreform stärken und den Einfluss der Gerichte beschneiden. Zudem will er nach wie vor einen harten Brexit durchziehen. Dass dieser Spannungen mit Schottland und Nordirland nach sich zieht, ist wohl zunächst zweitrangig. Wichtiger ist für Johnson, dass ein schneller Brexit Vertrauen bei all jenen Wählern schafft, die für den Austritt aus der EU gestimmt hatten und – von Labour enttäuscht – bei der Wahl nun erstmals auf die Konservativen und auf Boris Johnson gesetzt haben.



Diese Wähler aus den Arbeiterwahlkreisen Nordenglands sind eine große Chance für die Konservativen. Wenn Johnson sie von der Politik seiner "Volksregierung", wie er sein Kabinett jetzt bezeichnet, überzeugen kann, hat er eine neue Machtbasis geschaffen. Die ohnehin geschwächte Labourpartei braucht dann umso länger, um sich wieder als ernst zu nehmende Opposition aufzustellen.



Störenfriede wurden rausgeworfen

Johnson muss daher mit einem Brexit am 31. Januar sein wichtigstes Versprechen durchsetzen. Das sei die Priorität der Regierung, wie es Königin Elisabeth II gleich im ersten Satz vorlas. Symbolisch lässt Johnson schon mal das Brexit-Ministerium schließen.

Das Feilschen mit der EU um ein Freihandelsabkommen soll sich nicht länger als bis Ende 2020 hinziehen. Johnson fügte daher dem Brexit-Gesetz (EU Withdrawal Agreement Bill) eine neue Klausel hinzu. Die verbietet es, die Übergangsfrist Ende 2020 um bis zu zwei Jahre zu verlängern. Das Brexit-Gesetz soll an diesem Freitag noch vom Parlament verabschiedet werden.



Dieses Mal hat Johnson auch keine Schwierigkeiten, seine Politik durchzusetzen. Seine Parlamentsmehrheit ist mit 80 Sitzen zwar nur halb so groß wie die Mehrheiten, die Premierminister Tony Blair früher erzielte. Aber die Fraktion der 365 Konservativen (von 650 Abgeordneten) ist auf Boris Johnson und seine Politik eingeschworen. Die Störenfriede und lautstarken EU-Anhänger waren im Herbst aus der Partei geworfen worden. Sie sind durch Gefolgsleute von Johnson ersetzt worden, oft Mitglieder der ehemaligen Brexit-Kampagne Vote Leave, frühere PR-Leute oder Mitglieder der alten Brexit-Partei Ukip.



Wahlreform wird rückgängig gemacht

Die neuen Brexit-Abgeordneten wurden bereits mit offenen Armen von der European Research Group (ERG) begrüßt. Diese Gruppe der Tory-Hardliner war maßgeblich daran beteiligt, Theresa May zu Fall zu bringen und Johnson als Premierminister zu installieren. Die Hoffnung der EU-Anhänger, dass der ehemalige Eton-Schüler und Historiker nun unabhängiger von den Hardlinern in der Partei regieren könnte, geht nicht auf. Die Partei der Tories ist durch die Wahl zur Hardliner-Partei geworden und Johnson tut alles, damit eine entsprechende Politik umgesetzt werden kann.

So soll die Wahlreform von Premierminister David Cameron rückgängig gemacht werden, sodass Johnson wieder zu einem Zeitpunkt eine Neuwahl ausrufen kann, wenn es ihm politisch günstig erscheint und er dafür keine Mehrheit im Parlament mehr braucht. Johnson hatte die Blockade des bisherigen Parlamentes erst durch eine Wahl auflösen können, als Labour und Liberale dem zustimmten.



Johnson ließ Königin Elisabeth II zudem ein Gesetz verlesen, das eine Verfassungsreform einleiten soll. Sie war bereits wichtiger Punkt des Wahlprogramms, aber nur in Kreisen der Verfassungsrechtler wirklich auf Kritik gestoßen. So soll per Gesetz eine neue "Kommission für Verfassung, Demokratie und Recht" gegründet werden, die das Zusammenspiel von Regierung (Exekutive), Parlament (Legislative) und den Gerichten (Judikative) überprüfen soll. Die Regeln, nach denen das Parlament ausgesetzt werden kann, und das Einschreiten der Gerichte soll überprüft und verbessert werden.