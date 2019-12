Ihm kann nichts etwas anhaben. Vorwürfe gegen den britischen Premierminister hagelte es während des Wahlkampfs viele, aber sie alle prallen von Boris Johnson ab. Handfeste Beweise, dass er lügt, rassistische Aussagen, Inkompetenz – aus allem redet er sich heraus, lenkt ab oder verweigert eine Antwort. Die vergangenen sechs Wochen haben diese zweifelhafte Qualität Johnsons mehr als je zuvor unter Beweis gestellt. Und genau deshalb geht er jetzt als Favorit in den Abstimmungstag.

Wenn der Premierminister am Ende als Sieger dasteht, dann verdankt er das kaum seinen politischen Fähigkeiten. Begeisterung vermochte der charismatische Parteichef bei den Wählerinnen und Wählern nicht auszulösen; von seiner angeblichen Volksnähe war im Wahlkampf nichts zu sehen. Vielmehr bezeugen etliche Handy-Videos, dass der Anblick des Premierministers manch einen Briten spontan in Wut versetzt. Und wer sich Johnsons Fernsehauftritte anschaut, sieht einen Regierungschef, der das inhaltliche Vakuum durch einen atemlosen Wortschwall zu überdröhnen versucht.

Doch die einzigartigen Umstände kamen ihm zu Hilfe. Johnson profitiert von der komplizierten politischen Lage, in die sich Großbritannien in den vergangenen drei Jahren manövriert hat. Der Brexit war ein zentrales Thema in diesem Wahlkampf, obwohl es der Opposition stückchenweise gelang, soziale Fragen ins Zentrum der Debatte zu rücken. Dass sich die Umfragewerte der Tories ungeachtet ihres schlechten Wahlkampfes so hartnäckig bei 40 Prozent bewegen, ist der Tatsache zu verdanken, dass rund die Hälfte der Briten am Brexit-Traum festhält – darunter auch etliche Menschen, die in ihrer Vergangenheit stramm Labour gewählt haben.

Eine hypnotische Parole

Auf diese Klientel ist Johnsons Mantra "Get Brexit Done" zugeschnitten, also "den Brexit zu Ende bringen", – eine Phrase, die er während der vergangenen sechs Wochen hundertfach wiederholt hat, auf Twitter, in Zeitungskolumnen und in jedem Radio- und Fernsehinterview, als ginge von ihr eine hypnotische Wirkung aus. Als einzige große Partei, die sich für den Brexit starkmacht – und sich dabei auf das demokratische Votum von 2016 berufen kann – sprechen die Tories nicht nur ihre traditionellen Unterstützer an; sondern auch der Teil der Wähler, der in einem proportionalen Wahlsystem eher für Ukip oder die Brexit-Partei stimmen würde, schlägt sich auf die Seite der Konservativen.

Das Erstaunliche daran ist, dass kein Politikexperte darauf wetten würde, dass der Premierminister seiner Rhetorik selbst glaubt. Denn trotz seiner obsessiven Brexit-Fixierung ist Johnson kein ideologisch gefestigter Politiker, sondern ein Karrierist. Dass er so inbrünstig an die Vorzüge des harten EU-Austritts glaubt, wie er in diesem Wahlkampf vorgegeben hat, nimmt ihm also kaum jemand ab. Damit unterscheidet er sich vom harten Kern der Brexit-Anhänger, von Figuren wie Mark Francois, dem Vizevorsitzenden der EU-skeptischen European Research Group, oder dem Thatcher-Fan John Redwood oder dem Parlamentsvorsitzenden Jacob Rees-Mogg. Für alle diese Männer ist Europaskeptizimus ein zentraler Bestandteil ihres rechtskonservativen Weltbilds.



Ein Platz in der Geschichte

Johnson hingegen hat überhaupt kein zusammenhängendes Weltbild. Mitte der Neunzigerjahre, als er vom Journalismus in die Politik gehen wollte, gestand er einem Kollegen, dass er sich Sorgen mache, weil er "keine politischen Meinungen" habe. Das schreibt Sonia Purnell in ihrer Johnson-Biografie Just Boris: The Irresistible Rise of a Political Celebrity. Das trifft auch auf den Brexit zu: So unentschlossen war Johnson bis zum Schluss, dass er vor dem Referendum von 2016 zwei Meinungsartikel verfasste – in einem redet er dem Brexit das Wort, im anderen empfiehlt er den Verbleib in der EU. Sicher, bereits ein Jahr vor dem EU-Referendum hatte er zum ersten Mal eine Parteinahme für das Leave-Lager ernsthaft in Betracht gezogen, wie Times-Journalist Tim Shipman in seinem Buch über die Brexit-Kampagne All Out War schreibt. Der übermäßige Einfluss des Europäischen Gerichtshofs sowie die mangelnde Souveränität des britischen Parlaments waren offensichtlich damals Johnsons Hauptkritikpunkte.

Doch der ehrgeizige Politiker betrachtete die EU-Frage nicht zuletzt im Licht seiner eigenen Laufbahn. Shipman zitiert den Brexiteer und Johnson-Vertrauten Michael Gove: Johnson habe eine Unterstützung der Leave-Kampagne zwar für riskant gehalten, aber auf der anderen Seite habe er darin eine Möglichkeit gesehen, "einen größeren Platz in der Geschichte einzunehmen" und "für eine große Sache zu kämpfen" – Johnsons Vorbild Winston Churchill ist offenbar eine konstante Präsenz in seinen Träumen. Auf jeden Fall habe sich nach einer "Rolle im Zentrum des politischen Dramas gesehnt".

In dieser Hinsicht war er erfolgreich. Und wenn Johnson am 12. Dezember tatsächlich genügend Sitze gewinnt, um als Premierminister bestätigt zu werden, wird er das politische Theater noch eine ganze Weile lang als Protagonist beherrschen. Die Chancen hingegen, dass ihm der Brexit zum erhofften Ruhm verhelfen wird, sind gering.