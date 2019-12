14 Monaten nach der Parlamentswahl hat Bosnien und Herzegowina einen neuen Ministerpräsidenten. Im Parlament in Sarajevo erhielt der Serbe Zoran Tegeltija 28 Stimmen. Acht Abgeordnete stimmten gegen ihn und zwei enthielten sich der Stimme. Der Politiker gehört der Partei SNSD von Milorad Dodik an, der dem Staatspräsidium angehört und die Politik im serbischen Landesteil, der Republika Srpska, dominiert.

Auf Tegeltija als Kandidaten hatten sich die im Land bestimmenden Parteien, die auf ethnischer Grundlage organisiert sind, vor einem Monat geeinigt. Er muss nun eine Regierung bilden. Bosnien und Herzegowina ist seit dem Ende des Bürgerkriegs 1995 in eine muslimisch-kroatische und eine serbische Hälfte geteilt. Dies und die weitere Unterteilung der muslimisch-kroatischen Föderation in Kantone mit eigenen Regierungen drohen den Gesamtstaat immer wieder zu lähmen.

Die Regierung des Gesamtstaats hat deshalb wenig Macht. Alle wichtigen Entscheidungen müssen mehr oder weniger im Konsens der großen Parteien der muslimischen Bosnier, der Serben und der Kroaten getroffen werden – die auch alle dem Staatspräsidium angehören. Dodik, der Vertreter der Republika Srpska, droht darüber hinaus immer wieder mit der Abspaltung des serbischen Teilstaats.

Die Regierungsbildung zog sich vor allem deshalb in die Länge, weil sich die politischen Kräfte in der Republika Srpska gegen die Unterzeichnung eines Arbeitsprogramms mit der Nato stemmten, mit dem Bosnien an das nordatlantische Bündnis herangeführt werden soll. Mit der Wahl Tegeltijas gilt jedoch die Annahme des Nato-Arbeitsprogramms als besiegelt.