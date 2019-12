Am vorigen Donnerstag habe ich mir vor Mitternacht noch die ersten Prognosen über den Wahlausgang in Großbritannien angeschaut: eine satte Mehrheit für Boris Johnson. Sie besiegelte das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, aller Wahrscheinlichkeit nach am 31. Januar: Scheidung nach 47 Jahren. Bekümmert und besorgt ging ich ins Bett.

Doch dann schreckte ich aus dem Schlaf hoch. Wer weiß, welche neuronale Verknüpfung mir einen Vers von Franz Grillparzer ins Gedächtnis hob, den ich Jahrzehnte zuvor einmal in einem Buch zitiert hatte. Mitte des 19. Jahrhunderts war der österreichische Schriftsteller der endlosen Diskussion über die Vereinigung der damals 35 Staaten des Deutschen Bundes überdrüssig geworden. 1847 machte er sich in dem Stoßseufzer Luft: "Oh Herr, lass Dich herbei / und mach die Deutschen frei / dass endlich das Geschrei / hernach zu Ende sei!" Der Vers ging mir die halbe Nacht durch den Kopf. Am Morgen war mir klar: Realistischerweise müssen wir froh sein, dass das Brexit-Geschrei endlich ein Ende hat.

Vor einem halben Jahrhundert hatte ich mich leidenschaftlich für den Eintritt Großbritanniens in die EWG eingesetzt. Charles de Gaulle hatte den Briten 1963 die Tür vor der Nase zugeschlagen. Seine unabweisbare Begründung: "England ist eine Insel." Später, nach de Gaulles Tod, schaffte Premierminister Ted Heath 1973 doch den Beitritt Englands. Er ist der einzige britische Regierungschef, der von ganzem Herzen Europäer war; in jüngster Zeit darf man höchstens Tony Blair dazu zählen – wenigstens nach seinem Auszug aus Downing Street No. 10. De Gaulle behielt recht: England blieb eine Insel.

Winston Churchill hat das Motto geliefert

Winston Churchill hatte dem Vereinigten Königreich dafür schon 1930 das Motto geliefert: "with Europe but not of it, linked but not comprised" – verbunden, aber nicht eingebunden. Diese Zwiespältigkeit beherrschte auch Churchills berühmte Züricher Rede, in der er 1946 sagte: "Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen." Frankreich und Deutschland müssten dabei die Führung übernehmen. Was freilich gern übersehen wurde. Den Platz Großbritanniens sah er nicht in dem von ihm skizzierten Europa, nur dessen "Freund und Förderer" wollte er sein.

Tatsächlich war die britische Haltung zur europäischen Integration stets von Zwiespältigkeit, Zurückhaltung und oft genug Ablehnung gekennzeichnet. Das begann schon bei den Verhandlungen über die Römischen Verträge. Der britische Diplomat Russell Bretherton verstieg sich damals zu dem hochmütigen Satz: "Der Vertrag, den Sie diskutieren, hat keine Chance, Zustimmung zu finden; wenn doch, hätte er keine Chance ratifiziert zu werden; wenn er ratifiziert würde, hätte er keine Chance, umgesetzt zu werden; und wenn er umgesetzt würde, wäre er für Britannien ganz und gar inakzeptabel."