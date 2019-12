Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen Bericht des Geheimdienstausschusses im britischen Parlament über eine russische Einmischung in Wahlen und Politik seines Landes freigegeben. Dies teilte ein Regierungssprecher mit. Der Bericht kann demnach veröffentlicht werden, sobald der Ausschuss wieder zusammentritt. Damit wird jedoch nicht vor Januar gerechnet.

Es handelt sich um einen Bericht, der sich mit dem Brexit-Referendum 2016 und den Parlamentswahlen ein Jahr später befasst. Er war am 17. Oktober 2019 an Johnson geschickt worden. Nach Informationen der Sunday Times ging es darin unter anderem um die Beziehungen mehrerer russischer Großspender zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Die Spender hatten die Tories unterstützt. Unter Berufung auf Insider schrieb die Zeitung jedoch auch, dass der Ausschuss nicht klären konnte, ob eine russische Einflussnahme für den Ausgang des Brexit-Referendums 2016 entscheidend war. Johnson hatte die Annahme der Spenden verteidigt.

Kritiker hatten Johnson vor der Wahl am vergangenen Donnerstag vorgeworfen, den Bericht absichtlich zurückzuhalten. Die Regierung machte Sicherheitsgründe für die verzögerte Freigabe geltend.

Der ehemalige Ausschussvorsitzende, Dominic Grieve, bezeichnete dies jedoch, laut dem Independent, als Vorwand. Der Ex-Tory-Abgeordnete hatte vor der Auflösung des Parlaments die Herausgabe des Berichts gefordert. Die erforderlichen Prüfungen seien ihm zufolge längst abgeschlossen gewesen.

Auch die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hatte die britische Regierung zur Veröffentlichung des Berichts aufgefordert. In einem Interview mit der BBC rund vier Wochen vor den Parlamentswahlen in Großbritannien am 12. Dezember sagt sie, sie sei fassungslos, dass dies nicht bereits geschehen sei.