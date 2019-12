EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich offen für eine längere Übergangsphase in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union nach dem Brexit gezeigt. "Ich bin sehr besorgt über die Zeit, die wir zur Verfügung haben", sagte sie der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos mit Blick auf die elfmonatigen Verhandlungen, die nach dem geplanten britischen EU-Austritt am 31. Januar angesetzt sind. "Wir müssen nicht nur ein Freihandelsabkommen schließen, sondern auch über zahlreiche andere Themen sprechen", sagte von der Leyen.

Die EU und Großbritannien sollten sich deshalb "ernsthaft fragen, ob die Verhandlungen in so kurzer Zeit machbar sind", betonte die Kommissionschefin. "Es wäre vernünftig, Mitte des Jahres Bilanz zu ziehen und sich – wenn nötig – auf eine Verlängerung der Übergangsphase zu verständigen", sagte sie.



Nach dem bisherigen Zeitplan wollen sich die EU und das Vereinigte Königreich bis Ende 2020 auf ein Handelsabkommen verständigen, um den Waren- und Dienstleistungsaustausch nach dem Brexit nicht durch Zölle und andere Handelshemmnisse beeinträchtigen zu müssen. Jedoch wurde noch nie eine solche Handelsvereinbarung mit der EU in so kurzer Zeit geschlossen. Daher ist es vorgesehen, dass die Übergangsphase um bis zu zwei Jahre verlängert werden kann, wenn die Zeit für eine Einigung nicht ausreicht. Bis dahin würde Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion verbleiben.



EU-Parlamentspräsident lehnt Zugeständnisse ab

Der britische Premierminister Boris Johnson will die Übergangsphase allerdings per Gesetz bis Ende 2020 begrenzen. In den elf Monaten sollen nicht nur ein Freihandelsabkommen, sondern insgesamt die künftigen Beziehungen verhandelt werden. Beobachtern zufolge will er so Druck auf die EU-Verhandler ausüben, um Zugeständnisse etwa bei den Standards für Umwelt- und Verbraucherschutz in den künftigen Handelsbeziehungen zu erzwingen.

Die EU hingegen ist nicht sehr gewillt, Großbritannien weitere Zugeständnisse einzuräumen. So kündigte EU-Parlamentspräsident David Sassoli eine harte Haltung der Union in den Nach-Brexit-Verhandlungen an: Bei einem vollen Zugang zum Binnenmarkt müsse Großbritannien sich an die sozialen und ökologischen Standards der EU halten. Die Vorteile der EU-Mitgliedschaft seien nicht "von außen" zu haben.

Gleichwohl strebt die EU auch nach dem Brexit möglichst enge Beziehungen zu den Briten an: Auf dem EU-Gipfel in Dezember verabschiedeten Vertreter der 27 verbleibenden Staaten einen entsprechenden Beschluss. Allerdings schließt auch dieser explizit Wettbewerbsvorteile für Großbritannien durch niedrige Sozial-, Umwelt- oder Steuerstandards aus.