Inhalt Auf einer Seite lesen Seite 1 — Sebastián Piñera schiebt Schuld an Misshandlungen auf fremde Mächte Seite 2 — Gesetz über Verfassungsänderung

Sebastián Piñera fühlt sich missverstanden. Er habe sich unklar ausgedrückt, sagt er in einem kurzen Video auf Twitter, und so "Interpretationen provoziert, die meinen Gedanken nicht entsprechen". Dann stellt Chiles Präsident klar: Menschenrechtsverletzungen seien immer und unter allen Umständen von allen zu verurteilen. Straflosigkeit dürfe man nicht dulden.

Zuvor hatte Piñera durch ein Interview mit dem CNN-Journalisten Andrés Oppenheimer Empörung im Land ausgelöst. In dem Gespräch, das auf dem You-Tube-Kanal Oppenheimers in voller Länge auf Spanisch zu sehen ist, hatte der Präsident zwar eingeräumt, eine "überwiegende Mehrheit" der Menschen im Land protestiere für eine "legitime Forderung nach einem gerechteren Chile". Doch daneben gebe es "eine Welle krimineller Gewalt, die vor nichts und niemandem Respekt habe".



Die Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte bezeichnete Piñera dann als "Einzelfälle", die von der Staatsanwaltschaft untersucht würden. Damit widersprach er den Befunden von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch und einem Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen.

Folter, sexuelle Gewalt, Schüsse ins Gesicht

Die UN-Kommissarin für die Menschenrechte, Michelle Bachelet – Piñeras Vorgängerin im Präsidentenamt –, hatte im November ein Team nach Chile geschickt, das mehr als hundert Fälle von Folter, sexueller Gewalt und anderen Formen von Misshandlung durch die Sicherheitskräfte dokumentierte. In mindestens zwei Todesfällen sei "offenbar tödliche Gewalt durch Schusswaffen" angewandt worden, "und das gegen Personen, die nicht gewalttätig waren, obwohl keinerlei Risiko für das Leben von Zivilisten oder Soldaten bestand", schreiben die UN-Mitarbeiter abschließend. Mindestens 23 Menschen sind bei den Protesten bereits gestorben.

Statistiken des chilenischen Menschenrechtsinstituts deuten ebenfalls auf andauernde Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte hin. Bis Mitte Dezember sammelt das Institut rund 1.500 Hinweise auf Folter, sexuelle Gewalt oder exzessive Gewaltanwendung durch Polizei oder Militär. Bis Weihnachten wurden demnach mehr als 3.500 Menschen verletzt in Kliniken eingeliefert, etwa ein Zehntel davon mit Augenverletzungen.



Der UN-Untersuchungsbericht nennt die Zahl der Augen- oder Gesichtsverletzungen "alarmierend hoch". Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Sicherheitskräfte gezielt ins Gesicht selbst friedlich demonstrierender Menschen schießen. Auch gegen Piñera selbst liegt mittlerweile ein Strafantrag wegen der Menschenrechtsverletzungen vor.

"Eine organisierte und systematische Sache"

In dem Interview mit Oppenheimer sagte der Präsident nun, viele der Videos, die vermeintliche Vergehen durch Polizei oder Soldaten belegten, seien falsch, manipuliert und in Wahrheit im Ausland gefilmt. Ein Großteil stamme aus Russland und anderen osteuropäischen Ländern. "Dies ist eine organisierte und systematische Sache", sagte Piñera – eine "gigantische" Desinformationskampagne mit dem Ziel, ein "Gefühl von Unordnung und einer totalen Krise" zu schaffen. Als Beleg führt der chilenische Präsident "Informationen befreundeter Regierungen" an.