Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem gegen die Unterdrückung muslimischer Minderheiten in China vorgegangen werden soll. Mit dem Gesetz würde die Regierung von Präsident Donald Trump dazu verpflichtet werden, bei Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen hochrangige chinesische Beamte und Exportverbote zu erlassen. Auch Behörden und Firmen, die für die Unterdrückung von Uiguren oder deren Zwangsarbeit verantwortlich sind, müssten demnach sanktioniert werden.



Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying warf den USA vor, die Lage in Chinas nordwestlicher Provinz Xinjiang zu nutzen, um Zwietracht zwischen den Ethnien in China zu säen und Wohlstand und Stabilität in der Region zu untergraben. In der Xinjiang-Frage gehe es nicht um Menschenrechte, Ethnien oder Religion, sondern um Anti-Terrorismus und Anti-Separatismus. Die Maßnahmen der chinesischen Behörden hätten dafür gesorgt, dass es in den vergangenen drei Jahren keine Terrorattacken gegeben habe. Die USA sollten "sofort ihre Fehler korrigieren", mahnte Hua. Ansonsten werde China entsprechend reagieren.

"Moderne Konzentrationslager"

Die Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, warf Peking "barbarische Taten" vor. Die Uiguren und andere muslimische Minderheiten litten unter "brutaler Repression" und allgegenwärtiger Massenüberwachung. Pelosi prangerte Schläge, Einzelhaft, Verweigerung von Nahrung oder medizinischer Versorgung, zwangsweise Sterilisierung und andere Formen von Folter an. Die Demokratin erwähnte auch "Zwischenfälle von Massenerschießungen und außergerichtlicher Tötungen".

Der republikanische Kongressabgeordnete Chris Smith bezeichnete Chinas Vorgehen in den "modernen Konzentrationslagern" in Xinjiang als "kühne Unterdrückung", was "Masseninternierung von Millionen in einem Ausmaß beinhaltet, die seit dem Holocaust nicht mehr gesehen wurde. Wir können nicht schweigen. Wir müssen ein Ende dieser barbarischen Praktiken fordern", sagte Smith.

Laut unbestätigter Schätzungen sind Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslagern gefangen, die China nur als Fortbildungszentren beschreibt. Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus und Separatismus vor und hat jede Misshandlung bislang stets bestritten.

Stärkung der Demokratiebewegung

Die Pläne des Repräsentantenhauses sind eine zusätzliche Belastung für die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China. Erst im November hatte der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das der regierungskritischen Demokratiebewegung in Hongkong den Rücken stärken soll. China kündigte am Montag an, als Vergeltung Schiffen und Flugzeugen des US-Militärs den Zugang zur halbautonomen Metropole zu verwehren und etliche US-Demokratie- und Menschenrechtsgruppen mit Sanktionen zu belegen.

Experten gehen davon aus, dass die Spannungen auch eine angestrebte erste Vereinbarung in dem seit einem Jahr laufenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften erschweren werden.