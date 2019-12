Nach monatelangen Protesten in Hongkong hat Chinas Präsident Xi Jinping der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sein Vertrauen ausgesprochen. Sie zeige anerkennenswerten Mut, indem sie die Finanzmetropole in "außergewöhnlichen Zeiten" regiere, sagte Xi vor einem Treffen hinter verschlossenen Türen mit Lam in Peking. Er unterstütze auch die Polizei, die das Gesetz in der Stadt durchsetze.

Das Hongkonger Fernsehen übertrug Xis Aussagen. Zuvor hatte Lam den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang getroffen. Dieser warnte vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Hongkong habe das Dilemma, das der Wirtschaft der Stadt nach den monatelangen, teils gewaltsamen Protesten drohe, noch nicht abgewendet. Die Gesellschaft der halbautonomen Sonderverwaltungszone sei an allen Seiten beschädigt, sagte er zudem. Auch Li Keqiang wies darauf hin, dass die Zentralregierung Lam weiterhin unterstütze.

Lam reist regelmäßig nach Peking, ist aber zum ersten Mal in der chinesischen Hauptstadt, seit prodemokratische Kandidaten bei den Bezirkswahlen im November etwa 90 Prozent der Sitze gewonnen hatten. "Im vergangenen Jahr standen unsere Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wirklich sehr großen Problemen gegenüber", sagte sie.



Erneut Gewalt bei Protesten

In Hongkong kam es in der Nacht zum Montag erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Demonstranten warfen der Polizei zufolge Backsteine auf Polizisten und Verkehrskegel auf Polizeifahrzeuge.



Aktivisten sollen außerdem Feuer gelegt, Straßen blockiert und Ampeln mit einem Hammer eingeschlagen haben. Videomaterial zeigte Bereitschaftspolizisten, die Schlagstöcke schwangen, Pfefferspray auf einen Mann in einer Gruppe von Journalisten sprühten und ihn dann schlugen.

Seit Monaten protestieren teils Hunderttausende Menschen gegen einen wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone. Dabei kam es wiederholt auch zu schwerer Gewalt. Die Demonstranten werfen der Regierung in Hongkong eine zu große Nähe zur Führung in Peking vor und befürchten, Bürgerrechte zu verlieren.