Es gibt noch gute Tage für Tatsachen.

Oder sogar: Es gibt noch Wahrheiten.

Oder sogar im absoluten Singular: Es gibt noch Wahrheit.

Das ist die Nachricht dieser Woche aus den Vereinigten Staaten, und es ist eine spektakuläre Nachricht. Im Amerika Donald Trumps hätten wir einen solchen Satz schließlich kaum mehr für möglich gehalten, weil dieser Präsident vor drei Jahren ein anderes Verständnis von Politik, Gesellschaft und Realität nach Washington gebracht hat.

Nun aber erleben wir eine Woche, in welcher eine Anklage, ein Bericht und eine Enthüllung vorgelegt wurden – und ganz und gar eindeutig steht gleich dreimal da, was wahr ist. Und alle drei Dokumente spielen eine Rolle.

In der Ära Trump schienen diese Tage der Klarheit und der Eindeutigkeit ja unmöglich geworden zu sein.

USA - Demokraten formulieren Anklagepunkte gegen Donald Trump Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses: Die US-Demokraten wollen in der Ukraine-Affäre US-Präsident Donald Trump in diesen beiden Punkten anklagen. © Foto: Patrick Semansky/dpa

Trumps Lebensweisheit: Es geht ums Gewinnen, nicht um Ethik

Donald Trump hatte in jungen Jahren, als Sohn und als Immobilienunternehmer, zunächst von seinem Vater und dann von seinem Anwalt Roy Cohn gelernt, dass ein Mann, der erfolgreich sein wolle, stets und ausnahmslos zurückschlagen müsse: "zehnmal härter als du getroffen wurdest", das hatte ihm Cohn gesagt. Darum hatte Trump einst seine geschäftlichen Rivalen verklagt, darum hatte er die Ehefrauen denunziert, die er verlassen wollte, und mit den Jahren hat er verinnerlicht, was er heute zu seiner Lebensweisheit erklärt: Es geht im Leben ums Gewinnen, nicht um ethische Maßstäbe.

Und was bedeutet schon Wahrheit?

Wahrheit ist auch nur eine Waffe im tagtäglichen Überlebenskampf.

Washington, D. C. war nie eine zimperliche Stadt. Intrigen gehören hier seit Jahrhunderten zum politischen Spiel, Lügen auch, denn Macht war immer schon beinahe so wichtig wie Wahrheit und manchmal wichtiger. Doch immerhin, vor Trump existierte das Konzept der Wahrheit, da Amerikas Demokratie funktionierte: Der Kongress kontrollierte den Präsidenten und alle Mächtigen des Landes, da eine Lüge unter Eid vor dem Kongress eine schwere Straftat war. Die Gerichte kontrollierten die Politik; und die Medien sahen genau hin, korrigierten sich, wenn sie Fehler gemacht hatten, und wurden ansonsten, meistens, ernst genommen.



Dann kam Trump, und die Wahrheit ging.

Donald Trump spürte, dass durch das Format des einseitig hitzigen Talkradios und durch radikal einseitige Webseiten etwas Großes begonnen hatte, und er perfektionierte es: Mit Trump kam das Konzept der alternativen Fakten, wie es in seinem Weißen Haus heißt, in die Hauptstadt. Jene Zeit, in der wissenschaftliche Daten noch ebenso akzeptiert wurden wie Gesprächsprotokolle oder auch Tatsachen, die von Millionen Menschen bezeugt worden waren, jene Zeit also, in der es eine gemeinsame Wahrheit und dann natürlich unterschiedliche Meinungen gab, war mit Trumps Amtsantritt vorbei.

Und der macht, da es aus seiner Sicht erfolgreich ist, bis heute das, was er in einst in New York gelernt hat. Er attackiert, immer.

Da sagen also die Demokraten, er habe gegen das Gesetz verstoßen, und legen ihre Beweise vor – und Trump sagt: "Die Demokraten wollen einen Coup verüben, sie sind Verbrecher." Und: "Die Medien helfen ihnen und sind die Feinde des Volkes." Da sind die Demokraten hartnäckig; also spricht er von "Lynchmord" und "Hexenjagd". Die Demokraten sind präzise in ihren Anklagen; deshalb sagt er: "Sie sind verrückt. Hysterisch."

Er will die Aufmerksamkeit umlenken, die Wahrnehmung drehen. Seine Partei hilft ihm dabei und sagt, es gebe keine Beweise, obwohl sie die Beweise gerade gesehen hat. Sie sagt, dass die Ukraine in die US-Wahlen von 2016 eingegriffen habe, obwohl die Zeugen gerade erst ausgesagt haben, dass Wladimir Putins Geheimdienste diese Theorie erfunden hätten, um Russland zu entlasten und den Kriegsgegner Ukraine zu belasten.