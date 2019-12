Nach tagelangen Protesten und Streiks hat die französische Regierung Zugeständnisse bei der umstrittenen Rentenreform bekanntgegeben. Frankreichs Premierminister Édouard Philippe stellte die Details der Rentenpläne der Regierung bei einer Pressekonferenz vor. Demnach sollen Franzosen, die vor 1975 geboren wurden, nicht von der Reform betroffen sein. Ursprünglich sollte die Reform für Beschäftigte vom Jahrgang 1963 an gelten. Damit sind weniger Menschen von den Plänen betroffen als von den Gewerkschaften zunächst angenommen.



Das gesetzliche Renteneintrittsalter von 62 Jahren will die Regierung nicht antasten. Allerdings müssen alle, die vor dem Alter von 64 in Rente gehen wollen, künftig mit Abschlägen rechnen. "Wir werden die Bevölkerung durch ein Rabatt- und Prämiensystem ermutigen, länger zu arbeiten", sagte Philippe. Außerdem will die französische Regierung eine Grundrente von 1.000 Euro einführen. "Die Frauen werden die großen Gewinnerinnen des einheitlichen Systems werden", sagte Philippe.

An ihrem Vorhaben, das in 42 Einzelsysteme zersplitterte Rentensystem zu vereinheitlichen, hält die Regierung fest. Das System zahlreicher Sonderregelungen werde durch ein einheitliches Rentensystem ersetzt, sagte Philippe. Dennoch soll es Ausnahmen geben. So sollen Feuerwehrleute, Soldaten und Angehörige der Polizei weiterhin früher in Rente gehen können.



"Wir schlagen einen neuen Pakt zwischen den Generationen vor", sagte der Regierungschef in seiner Rede. Ziel sei ein "gerechtes und dauerhaftes" Rentensystem, in dem nicht mehr einige auf Kosten aller bevorzugt würden.



Weiterhin Einschränkungen im Zugverkehr

Ob sich die Gewerkschaften mit den Änderungen der Reform zufriedengeben und dazu aufrufen, die aktuellen Streiks zu beenden, ist ungewiss. "Es gibt eine gewisse Erwartung an die Ankündigungen des Premierministers", hatte der Generalsekretär des einflussreichen Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez, vor der Pressekonferenz des Premierministers gesagt. Allerdings wolle er nicht, dass die Enkelkinder eines Tages sagen, man habe ihre Rente geopfert, sagte Martinez jüngst in einem Interview. Die Gewerkschaften hatten immer wieder deutlich gemacht, dass sie kein einheitliches System wollen, wie die Regierung es plant.

Die geplante Rentenreform ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron. In Frankreich wird seit knapp einer Woche gegen die Reformpläne protestiert. Am Donnerstag protestierten nach Behördenangaben mehr als 800.000 Demonstranten, die Gewerkschaft CGT zählte 1,5 Millionen Teilnehmer. Zugleich legte ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahm.

Mittlerweile ist der Zulauf zu den Kundgebungen etwas kleiner geworden. Auch wenn die Zahlen des Innenministeriums stark von denen der Gewerkschaften abweichen, waren am zweiten großen Protesttag am Dienstag deutlich weniger Menschen auf den Straßen als am vergangenen Donnerstag.

Der Zugverkehr funktioniert jedoch weiterhin nur eingeschränkt. Die staatliche Bahngesellschaft SNCF teilte mit, dass Züge nur sehr eingeschränkt fahren, und forderte Fahrgäste auf, ihre Reisen zu verschieben. Auch in der Hauptstadt wurde der öffentliche Nahverkehr wieder bestreikt, im Großraum Paris stauten sich die Autos auf einer Länge von mehr als 400 Kilometern, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete.