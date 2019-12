Die USA haben eine bodengestützte ballistische Rakete getestet und damit die Sorge vor einem neuen Wettrüsten verstärkt. Die Rakete sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) von der Luftwaffenbasis Vandenberg an der Pazifikküste zwischen San Francisco und Los Angeles abgefeuert worden, bestätigte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Die Ergebnisse des Tests würden derzeit ausgewertet, hieß es.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Nato-Kreisen hätte der Erprobungsflug noch vor Kurzem gegen Abrüstungsvereinbarungen mit Russland verstoßen. Er wurde demnach nur möglich, weil die USA zum 2. August den sogenannten INF-Vertrag – Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty – zum Verzicht auf landgestützte Mittelstreckensysteme aufgekündigt haben.

Grund für diesen Schritt war die Annahme, dass Russland das Abkommen seit Jahren mit einem System namens SSC-8 (Russisch: 9M729) verletzte. Dieses soll in der Lage sein, Marschflugkörper abzufeuern, die sich mit Atomsprengköpfen bestücken lassen und mehr als 2.000 Kilometer weit fliegen können. Die Regierung in Moskau weist dies zurück und gibt die Reichweite des Systems mit unter 500 Kilometern an.

Testrakete war "konventionell konfiguriert"

Der INF-Vertrag untersagte beiden Seiten Produktion, Tests und Besitz von bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Der Vertrag wurde 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen und verbot beiden Staaten atomare Mittelstreckenraketen. In der Folge des Abkommens wurden bis 1991 insgesamt 1.846 sowjetische und 846 US-amerikanische bodengesteuerte Mittelstreckensysteme aufgegeben. Allerdings war der INF-Vertrag eigentlich kein Abkommen zur Verschrottung von Atomwaffen, sondern für landgestützte Trägersysteme, für ballistische Raketen und Marschflugkörper. Atomraketen, die von Flugzeugen, Schiffen oder U-Booten abgeschossen werden können, betraf der INF-Vertrag nicht.

Ballistische Raketen können mit konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums handelte es sich bei der getesteten Rakete um eine "konventionell konfigurierte".

Grundsätzlich nimmt das Risiko zu, dass mit dem Ende des INF-Abkommens die USA und Russland ihre Waffensysteme verstärkt modernisieren. Als Grund für die Kündigung des Vertrages durch die USA gilt auch, dass der INF-Vertrag nur Amerikaner und Russen band, nicht aber aufstrebende Militärmächte wie China. Dieses soll mittlerweile über knapp 2.000 ballistische Raketen und Marschflugkörper verfügen, die unter das Abkommen fallen würden.

Die USA hatten bereits im August einen Marschflugkörper getestet, was unter dem INF-Vertrag ebenfalls verboten gewesen wäre. Russland und China hatten daraufhin vor einem neuen Wettrüsten gewarnt und eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt.