Nach dem Wahlsieg des britischen Premiers Boris Johnson fordert die Europäische Union eine zügige Ratifizierung und Umsetzung des Brexit-Abkommens. Darüber hinaus bekräftigten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem EU-Gipfel den Wunsch nach einer möglichst engen Beziehung zu Großbritannien auch in Zukunft. Diese solle aber auf einem "Gleichgewicht aus Rechten und Pflichten gründen und ein 'Level Playing Field' sichern", heißt es im Gipfel-Beschluss. Das Papier wurde am frühen Freitagnachmittag von den 27 verbleibenden Staaten beschlossen.

Mit Level Playing Field (in etwa: ebenes Spielfeld) ist gemeint, dass sich Großbritannien nicht mit niedrigen Sozial-, Umwelt- oder Steuerstandards unfaire Wettbewerbsbedingungen verschafft. Die EU-Kommission solle unmittelbar nach dem für den 31. Januar geplanten Brexit ein umfassendes Mandat für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen entwerfen. Dies soll dann rasch von den EU-Staaten gebilligt werden. Chefunterhändler soll der Franzose Michel Barnier bleiben.

EU-Ratspräsident Charles Michel forderte das britische Parlament auf, nun so bald wie möglich das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen zu ratifizieren. Das sei die Voraussetzung dafür, dass nach dem für den 31. Januar geplanten Brexit konkrete Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen können.

Von der Leyen fordert "einheitliche Spielregeln"

Nach Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind einheitliche Spielregeln von "überragender Bedeutung". Großbritannien werde ein Drittland für die EU werden, "aber wir werden eine beispiellose Partnerschaft haben". Die EU strebe in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien einen Verzicht auf Zölle, Quoten und Dumping an. Von der Leyen betonte außerdem, es sei wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien in Sicherheitsfragen zu wahren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft ebenfalls auf eine "spezielle Partnerschaft". Man werde sich nun mit großem Elan den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zuwenden, die noch kompliziert genug würden. "Unser größter Knackpunkt wird sein, dass wir diese Verhandlungen sehr schnell machen müssen", sagte die Kanzlerin. Schon zum Jahresende 2020 müssten sie fertig sein, falls nicht im Sommer eine Verlängerung der Übergangsphase vereinbart werde. "Es wird vor allem darauf ankommen, dass wir sehr schnell und präzise arbeiten."

Damit ein Abkommen über die künftigen Beziehungen vor Jahresende 2020 ratifiziert werden und rechtzeitig in Kraft treten kann, müssten die Verhandlungen ohne Verlängerung bereits im Oktober abgeschlossen sein. Abgesehen davon ist auch die Ratifizierungsphase nicht ohne Schwierigkeiten. Sie ginge schnell, wenn es um ein reines Handelsabkommen geht, dafür muss auf EU-Seite nur das Europaparlament zustimmen. Geht es aber auch um Bereiche wie Dienstleistungen, Finanzgeschäfte, Daten- oder Investitionsschutz, könnte auch die Zustimmung der nationalen – und je nach Mitgliedstaat – sogar regionaler Parlamente nötig sein. Das kann Jahre dauern.

Euro-Reformen werden weitergeführt

Ein weiteres Thema des EU-Gipfels war die Reform der Eurozone, die zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen vorangetrieben werden soll. Sowohl beim Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM als auch bei der Stärkung des europäischen Bankensystems sollten die Arbeiten weitergeführt werden, sagte Ratspräsident Michel.

Die vergangene Finanzkrise hatte in Europa vor allem ab 2010 Millionen Jobs gekostet, Staaten kurz vor die Pleite und das gemeinsame Währungsgebiet kurz vors Auseinanderbrechen gebracht. Angesichts der zuletzt wieder schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung in Europa wollen die Länder für kommende Krisen besser gewappnet sein.

Der EU-Gipfel forderte die Finanzminister nun dazu auf, die Reform des ESM weiterzuführen. Der ESM, der den 19 Euro-Staaten gehört, gab in der Vergangenheit vor allem Milliardenkredite gegen Spar- und Reformauflagen an pleitebedrohte Staaten aus. Er soll künftig bei Bankenpleiten eine stärkere Rolle spielen. Zudem soll er nicht mehr nur in höchster Not, sondern schon bei ersten Anzeichen von Krisen besser tätig werden können. In Italien gab es zuletzt wegen innenpolitischer Querelen noch Vorbehalte gegen die ESM-Reform.

Bei den Arbeiten an der sogenannten Bankenunion blieb die Gipfelerklärung noch zurückhaltender. Dabei geht es vor allem darum, ein gemeinsames Sicherungssystem für Bankguthaben zu schaffen. Sparguthaben in Europa sind bislang auf nationaler Ebene mehr oder weniger gut abgesichert. Um in Krisen zu verhindern, dass Kunden in Panik ihre Guthaben abheben und die Situation dadurch verschärfen, soll ein gemeinsames Sicherungsnetz geschaffen werden.

In der Nacht zum Freitag hatten sich die EU-Staaten außerdem grundsätzlich darauf geeinigt, dass Europa bis 2050 als erster Kontinent "klimaneutral" wird. Allerdings handelte Polen eine Ausnahme für sich heraus. Die verabschiedete Gipfel-Erklärung erwähnt auf Druck Tschechiens, Ungarns, Polens und Frankreichs auch explizit die Atomkraft als mögliche Energiequelle auf dem Weg zur Klimaneutralität.