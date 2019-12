Franziska Brantner war drei Jahre lang Europaabgeordnete der Grünen, seit 2013 ist sie Mitglied des Bundestags und seit 2017 europapolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. Sie ist außerdem Mitglied des Parteirats der Grünen.

Lange ist’s her: Am 4. Dezember 2011 hielt der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf dem damaligen SPD-Parteitag eine Rede mit dem Titel: "Deutschland in und mit und für Europa". Für viele war die SPD damals noch die selbstverständliche europäische Fortschrittspartei. Das ist sie heute nicht mehr. Einen wichtigen Grund dafür hat Schmidt schon damals benannt: "Das langfristige strategische Interesse der europäischen Nationalstaaten an ihrem integrierenden Zusammenschluss (…) ist bisher den Nationen weitestgehend noch nicht bewusst. Es wird ihnen durch ihre Regierungen auch nicht bewusst gemacht." Das sollte auch Angela Merkel und die CDU treffen und trifft sie und die Groko noch heute.

Es ist das größte politische Versäumnis der großen Koalition, den Deutschen die Notwendigkeit einer fortgesetzten europäischen Integration nicht stärker bewusst gemacht und Europa nicht vorangetrieben zu haben. Der SPD-Parteitag am Wochenende zeigte das deutlich: Zwei neue Vorsitzende hat die älteste Partei Deutschlands nun, aber bei keiner der zentralen Bedingungen für die Fortführung der Koalition kämpfen sie für Europa. Beim EU-Haushalt für die nächsten Jahre verhält sich die SPD wie die schwarz-gelbe Regierung vor sieben Jahren: Nicht nur kämpft sie nicht für höhere Ausgaben, sondern sie arbeitet in Gestalt ihres Finanzministers sogar aktiv an Kürzungen.

Dafür gibt es viele Erklärungen: Der SPD sind in Europa die Verbündeten abhandengekommen, die französischen und italienischen Sozialisten sind heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das "soziale Europa", das der Sozialist Jacques Delors einst stolz verkündete, ist nie entstanden. Wer in Europa arm ist, wie die Griechen, wird immer noch von einem armen Sozialstaat versorgt.

Wie untätig die große Koalition in Europa ist, zeigt auch das Beispiel Italien. Wir müssten mit der neuen Regierung in Rom "deutsch-italienische Festspiele" abhalten, wie Dirk Kurbjuweit unlängst im Spiegel forderte. Denn keiner weiß, ob und wann der Faschist Matteo Salvini Chancen hat, die nächsten italienischen Wahlen zu gewinnen. Stattdessen ist die Distanz zwischen Berlin und Rom so groß wie immer. Business as usual, als wäre es uns gleichgültig, ob die Schiffbrüchigen im Mittelmeer in Italien einen sicheren Hafen finden oder gegen alle geltenden Rechte zurückgewiesen werden.

Wir brauchen hochgesteckte Ziele

Ursula von der Leyen ist dagegen seit Jacques Delors die erste EU-Kommissionspräsidentin, die mit einem klaren Programm antritt: "Green Deal" nennt sie es. Zu Deutsch: Priorität für den Klimaschutz. Zugegeben, vieles an ihrem Programm ist noch unausgegoren. Aber die Richtung stimmt. Wer zweifelt noch, dass Klimaschutz heute die größte kollektive Aufgabe der Europäer ist? Wobei nach den Protesten in Frankreich jeder weiß, dass mehr Klimaschutz höheren sozialen Schutz und mehr Gerechtigkeit voraussetzt.



Wir müssen ein Klimaschutzprogramm, viel ambitionierter als jenes, das die große Koalition in diesem Herbst im nationalen Alleingang vorlegte, mit den EU-Partnern koordinieren. Die Bundesregierung kann das alles voranbringen, wenn sie im nächsten Sommer die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Während der deutschen Ratspräsidentschaft werden zentrale Weichen gestellt. Die Gesetzesvorhaben der neuen Kommission zum Green Deal werden auf dem Tisch liegen und Deutschland obliegt es dann, eine gemeinsame Position aller EU-Regierungen festzuschreiben.

Im angekündigten Europäischen Klimaschutzgesetz brauchen wir hochgesteckte und verbindliche CO2-Ziele für 2030 und 2040. Wir brauchen einen europaweiten CO2-Mindestpreis im Emissionshandel. Die CO2-Rabatte für den Flugverkehr gehören abgeschafft. Die europäische Landwirtschaft muss auf mehr Nachhaltigkeit umstellen. Außerdem brauchen wir einen neuen gesetzlichen Ordnungsrahmen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Das alles aber ist nur dann machbar, wenn die deutsche Position alle anderen Mitgliedstaaten nach oben zieht. Eine dann immer noch blockierte Bundesregierung wäre das Aus fürs Klima. Aktuell ist die große Koalition schon uneins bei der Frage, ob die EU ihre Klimaziele 2030 nachbessern soll oder nicht, und steht nicht an der Seite der ambitionierten Mitgliedstaaten.



Auch für die Digitalisierung will die neue EU-Kommission Weichen stellen. Eine Digitalsteuer auf die großen Internetkonzerne erhebt Paris bisher allein, weil Berlin den Zollknüppel Donald Trumps fürchtet. Wann endlich haben wir den Mut, mit unseren Partnern Europas eigene Gesetze für die Digitalisierung zu schreiben? Wann wird Deutschland statt auf die 5G-Technologie von Huawei auf europäische digitale Souveränität setzen und darin die Chancen für eine europäische Industriepolitik erkennen?



De facto eine Kürzung des EU-Haushalts

Der sozial-ökologische Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft, kombiniert mit europäischer digitaler Souveränität, wird aber vor allem eins erfordern: Geld. Im zweiten Halbjahr 2020 wird unter der deutschen Ratspräsidentschaft der EU-Finanzplan für die Jahre bis 2027 verabschiedet. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vollmundig verkündet, dass sie die EU in Zukunft finanziell besser ausstatten wollen. Doch nun tun sie genau das Gegenteil: Die Bundesregierung möchte die Ausgaben der EU auf ein Prozent der Wirtschaftsleistung der 27 verbleibenden EU-Staaten begrenzen. Nach dem Brexit bedeutet dies de facto eine Kürzung des EU-Haushaltes. Von der Leyen wären damit die Hände gebunden, ihr Green Deal bliebe Makulatur.

Was die große Koalition in Europa heute alles nicht tut, beschreibt die zukünftigen Aufgaben der Grünen. "Das Vertrauen in die Verlässlichkeit der deutschen Politik ist beschädigt", urteilte Schmidt schon vor einem knappen Jahrzehnt über Berlins Europapolitik. Doch er hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass es heute ausgerechnet die Grünen sind, die für diese Verlässlichkeit weiterhin eintreten. Es bedarf jetzt eines realistischen Blicks für das Nötige wie das Mögliche in und für Europa, dann kann es auch eine grüne Zeitenwende geben.