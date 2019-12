Die griechische Regierung fühlt sich von der Warnung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor zunehmenden Flüchtlingszahlen unter Druck gesetzt. Aus ihrer Sicht solle die Türkei den Flüchtlingspakt mit der EU einhalten und die Migration nicht instrumentalisieren, um Druck auszuüben, hieß es aus Regierungskreisen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis habe wiederholt gesagt, Griechenland sei offen für die türkische Forderung nach mehr Unterstützung seitens der EU für die Unterbringung von Flüchtlingen. Zusätzliche finanzielle Hilfen müssten jedoch durch Beratungen mit der EU und nicht durch Drohungen erzielt werden.

Am Sonntag hatte Erdoğan in Istanbul gesagt, mehr als 80.000 Menschen seien durch Bombardements syrischer und russischer Streitkräfte aus der nordsyrischen Provinz Idlib vertrieben worden und befänden sich auf dem Weg in die Türkei, die diese "neue Migrationswelle nicht alleine schultern" könne. "Alle europäischen Länder werden die negativen Folgen zu spüren bekommen", sagte Erdoğan – "insbesondere Griechenland". Der türkischen Hilfsorganisation IHH zufolge ist die Zahl der aus Idlib Flüchtenden inzwischen sogar auf 120.000 angewachsen. Bei der Stadt Killi, 13 Kilometer vor der türkischen Grenze, werde ein Zeltlager aufgebaut, wie ein IHH-Sprecher sagte.

Die IHH-Zahlen stützen die Aussagen Erdoğans. "Unvermeidlich" werde es an den EU-Außengrenzen zu Szenen wie vor dem 2016 geschlossenen Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei kommen, sagte der türkische Präsident. Damals setzten täglich Tausende Menschen von der türkischen Küste auf griechische Inseln über. Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die einen Tag nach seiner Warnung veröffentlicht wurden, zeigten einen Anstieg von durch türkische Sicherheitskräfte aufgegriffenen Flüchtlingen: Innerhalb einer Woche sollen sie rund 3.000 "illegale Migranten" aufgegriffen haben, mehr als die Hälfte davon in der nordwesttürkischen Provinz Edirne, die an Bulgarien und Griechenland grenzt. Die Festgehaltenen sollen ursprünglich aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und verschiedenen afrikanischen Staaten stammen.



Griechenland rechnet für 2020 mit steigenden Flüchtlingszahlen

Seit dem EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei im März 2016 ist die Zahl der über die Türkei in die EU gelangenden Syrer deutlich gesunken: Gegen Zahlungen von mehreren Milliarden Euro und die Aufnahme bestimmter Kontingente an syrischen Flüchtlingen in die EU hatte sich die Türkei verpflichtet, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa aufzuhalten. Nach offiziellen Angaben leben inzwischen rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei.



Für deren Versorgung verlangt Erdoğan bereits seit Längerem mehr Unterstützung von der EU und hat mehrmals damit gedroht, andernfalls die Grenzen Richtung Europa zu öffnen. Dieselbe Drohung sprach er bereits aus, als viele europäische Staaten die Invasion der Türkei in Nordsyrien verurteilten. In dem ehemals von den Kurden kontrollierten Gebiet will Erdoğan Millionen Syrer ansiedeln, auch dabei verlangt er Unterstützung von der EU.

Eine Grenzöffnung der Türkei in Richtung Griechenland würde das Land belasten: In diesem Jahr nahm Griechenland bis Mitte Dezember über 70.000 Flüchtlinge auf, 20.000 mehr als im Vorjahr. Für das kommende Jahr werden 100.000 erwartet. Die Situation beschreiben griechische Behörden als viel schwieriger als 2015 und 2016: Während damals die meisten Menschen in andere europäische Länder weitergereist seien, würden sie nun auf Griechenlands Inseln bleiben. Die dort errichteten Lager sind allerdings stark überfüllt: In den für 7.500 Bewohner ausgerichteten Einrichtungen sind aktuell etwa 40.000 Menschen untergebracht. Häufig kommt es zu Randalen und Aufständen gegen die unhygienischen Zustände und die unzureichende Versorgung.