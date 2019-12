Emmanuel Macron will nach seiner Amtszeit auf seine Präsidentenpension verzichten. Während in ganz Frankreich die Proteste gegen seine Rentenreformpläne anhalten, ließ der Präsident den Elysée-Palast am Samstag seinen Verzicht erklären. Damit entgingen Macron 6.220 Euro pro Monat. Auch den Sitz im Verfassungsrat, der französischen Präsidenten nach ihrer Amtszeit zusteht, plant Macron nicht anzutreten. Die Position gilt auf Lebenszeit und ist mit 13.500 Euro monatlich dotiert.

Laut einem Bericht der französischen Tageszeitung Le Monde ist Macron der erste Präsident, der auf die 1955 eingeführte Pension verzichtet. Sie stehe französischen Präsidenten dem Gesetz nach zu, egal wie lange sie regieren oder in welchem Alter sie aus dem Amt scheiden. Die Zeitung berichtet weiter, Macron wolle die Pension des französischen Staatsoberhauptes künftig durch dasselbe Punktesystem regeln, das auch Kernpunkt seiner Rentenreformpläne ist.

Durch seine Reform will Macron das komplizierte System mit derzeit 42 verschiedenen Rentenregelungen in Frankreich vereinheitlichen und das Milliardendefizit der Rentenkassen abbauen. Gegen das Vorhaben gibt es in der Bevölkerung erheblichen Widerstand. Der seit zweieinhalb Wochen andauernde Streik von Bahnmitarbeitern hat bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Frankreich geführt. Auch über die Weihnachtsfeiertage sind Behinderungen durch Streiks zu erwarten.