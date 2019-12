Rund einen Monat nach Beginn der Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform hat Präsident Emmanuel Macron deutlich gemacht, dass er nicht von ihr abrücken wird. "Die Rentenreform wird zu Ende gebracht", sagte er in der traditionellen Neujahrsansprache des Präsidenten. Es handele sich um ein Projekt für Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt.



Er könne nachvollziehen, dass "die getroffenen Entscheidungen verletzen und Befürchtungen und Widerstand wecken können", sagte Macron. Dies sei jedoch kein Grund, auf die Reform zu verzichten. Ein Festhalten an den bisherigen Regelungen bedeute "Verrat an unseren Kindern und deren Kindern, die dann den Preis für unseren Verzicht zahlen müssen", führte er aus: "Ich verspreche Ihnen heute Abend, dass ich all meine Energie darauf verwenden werde, unser Land zu transformieren, um es stärker, gerechter und menschlicher zu machen."



Reform soll kompliziertes Rentensystem vereinfachen

Macron will das komplizierte französische Rentensystem mit 42 verschiedenen Einzelsystemen und Sonderkassen für bestimme Berufsgruppen durch eine einheitliche Regelung ersetzen und das Rentenalter von derzeit 62 auf 64 Jahre anheben. Damit soll das Milliardendefizit abgebaut werden, das die französischen Rentenkassen belastet.



Die Reform war Teil der Wahlversprechen Macrons und seiner liberalen Partei La République En Marche (deutsch etwa "Die Republik in Bewegung"). Nach den monatelangen Protestaktionen der "Gelbwesten" hat das Vorhaben eine weitere Welle von Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern und Streiks ausgelöst, die seit dem 5. Dezember anhalten. Vor allem der öffentliche Nahverkehr in Paris und der Fernverkehr in Frankreich sind stark beeinträchtigt.



Zwei Wochen nach Beginn der Streiks hatte Macron mögliche Zugeständnisse an die Gewerkschaften angekündigt. Die Grundzüge der Reform sollten jedoch beibehalten werden. Damit wollte er eine Streikpause über die Feiertage erreichen, was die Gewerkschaften jedoch ablehnten. Die Regierung will erst am 7. Januar wieder mit den Sozialpartnern zusammenkommen.