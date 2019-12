Frankreich bereitet sich auf die größten Proteste seit Beginn der "Gelbwesten"-Krise vor gut einem Jahr vor. Am Mittwochabend wurden bereits Zugverbindungen und der Großteil des Pariser Metro-Systems eingestellt. Für Donnerstag sind rund 250 Kundgebungen angemeldet.



Der Generalstreik im öffentlichen Dienst dürfte das Land weitgehend zum Stillstand bringen. Neben Mitarbeitern der Bahn streikt auch Bodenpersonal an Flughäfen. Auch an Krankenhäusern, Schulen, bei der Müllabfuhr und im Pariser Nahverkehr wird gestreikt. Züge und Flüge zwischen Deutschland und Frankreich sind ebenfalls betroffen.



Die Proteste richten sich gegen die Rentenreform-Pläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er will Vorrechte für viele Berufsgruppen abschaffen. Durch das neue System soll die Zersplitterung in Einzelsysteme für bestimmte Berufsgruppen beendet werden. Arbeiter befürchten, dass sie länger arbeiten müssen und nach dem Renteneintritt weniger verdienen.

Das Innenministerium befürchtet Ausschreitungen und hat die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Alleine in Paris sind rund 6000 Polizisten im Einsatz. Sie ordnete alle Geschäfte, Cafés und Restaurants entlang der Route eines geplanten Marschs am Donnerstag auf, zu schließen. Die Behörden verboten auch Proteste auf den Champs-Élysées, um den Präsidentenpalast, das Parlament und die Kathedrale Notre-Dame herum.



Der Eiffelturm empfahl Touristen, einen Besuch des Wahrzeichens zu verschieben, weil der Streik am Donnerstag den Zugang dazu behindern könnte. Das Louvre-Museum ließ wissen, dass es am Donnerstag erst später öffnen könnte. Hotels in Paris meldeten, sie hätten zahlreiche Stornierungen vor dem Streik erhalten. Touristen entschieden sich, auf ihren Urlaub in Paris zu verzichten.