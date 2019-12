Im vergangenen Jahr haben weniger Menschen versucht, aus ihren Heimatländern nach Europa zu flüchten. Bis Jahresende dürfte es rund 120.000 illegale Einreisen in die Europäischen Union gegeben haben, sagte der Direktor der europäischen Grenzschutzagentur Frontext, Fabrice Leggeri, in einem Interview mit der Welt. Das entspreche einem Rückgang um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2015 lag die Zahl etwa zehnmal so hoch.

In dem Interview sagt der Frontex-Chef aber auch: "Die Zahlen sind aktuell zwar geringer, der Migrationsdruck nach Europa bleibt aber gewaltig." Viele Migrantinnen und Migranten, die in den vergangenen Jahren in die EU gekommen seien, reisten innerhalb des Schengen-Raums weiter und beantragten in mehreren Mitgliedsstaaten Asyl. "Das verstößt gegen die EU-Regeln", sagte Leggeri.



Nur ein Teil der Menschen würde bei der Einreise registriert. "Viele nutzen dann die Chance und ziehen weiter in ihr Wunschland", sagte Leggeri. Die Dublin-Regeln besagen, dass normalerweise jenes Land für einen Asylbewerber zuständig ist, in dem dieser zuerst europäischen Boden betritt. In der Praxis lässt sich das aber kaum durchsetzen, die überforderten Grenzstaaten können die Lage allein kaum lösen. Leggeri will für keine einzelnen Länder verantwortlich machen: "Ich nenne hier keine Namen. Es ist eine gemeinsame europäische Herausforderung."

Viel weniger Menschen flüchten übers Mittelmeer nach Italien

Besonders stark sank im vergangenen Jahr die Zahl der Menschen, die in Booten übers Mittelmeer nach Italien flüchten. Einer Statistik des italienischen Innenministeriums zufolge landeten 2019 bis zum 24. Dezember 11.439 Menschen an den Küsten. Im Vorjahreszeitraum waren es mehr als doppelt so viele, 2017 gar mehr als zehnmal so viele.

Das liegt vor allem an dem umstrittenen Abkommen, das die damalige sozialdemokratische Regierung Italiens 2017 mit Libyen geschlossen hatte. Seitdem versuchen weniger Menschen die lebensgefährliche Flucht übers Meer – dafür sitzen sie in libyschen Lagern fest, wo sie gefoltert, vergewaltigt und ermordet werden.

Darauf geht auch Frontex-Direktor Leggeri ein. "Die Situation in diesen Lagern ist oft schrecklich.", sagte er der Welt. "Die internationale Gemeinschaft muss das dringend verbessern. Das ist aber keine Frontex-Aufgabe."

Seine Grenzschutz-Organisation arbeitet mit der libyschen Küstenwache zusammen. Sie übermittelt Informationen über Schiffe, die Libyen dann abfängt und zurückbringt. Dann landen die Flüchtlinge und Migranten wieder in den Gefangenenlagern. "Wenn wir eine Notsituation auf dem Meer feststellen, dann gibt es nur eine Lösung: Wir leiten diese Information weiter an die betroffenen Staaten in der Region", sagt Leggeri.

Der Papst kritisiert Abschottung – Europa schottet sich ab

Während insgesamt weniger Menschen nach Europa flüchten, steigt die Zahl der Schutzsuchenden, die von der Türkei aus kommen. Dafür sieht Leggeri mehrere Gründe. "Die Türkei setzt mittlerweile ihre Wohnortzuweisung konsequent durch – viele Migranten wollen sich das aber nicht vorschreiben lassen und machen sich jetzt auf nach Westen", sagte er.

Zudem kämen deutliche mehr Menschen aus Afghanistan. "Dabei handelt es sich nicht nur um Personen, die aus ihrer Heimat fliehen. Wir bemerken auch viele, die im Iran gearbeitet haben, jetzt in der Wirtschaftskrise ihren Arbeitsplatz verloren haben und nun über die Türkei nach Europa wollen."

In seiner Weihnachtsbotschaft hat der Papst dazu aufgerufen, mehr Mitgefühl für Geflüchtete zu zeigen. Es sei ungerecht, wenn Migranten, die sich ein würdiges Leben erhofften, abgewiesen würden und auf Mauern der Gleichgültigkeit stießen.