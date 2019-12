Russland und die Ukraine haben einen Vertrag für den Gastransit zur Versorgung Europas unterzeichnet. Der russische Staatskonzern Gazprom und der ukrainische Energieversorger Naftogaz unterschrieben nach tagelangen Verhandlungen die Vereinbarung. Mit der Unterzeichnung wurden mögliche Engpässe bei der Energieversorgung mehrerer europäischer Staaten im Winter abgewendet. Der aktuelle Vertrag läuft am heutigen Dienstag aus.

Es ist das erste Abkommen zwischen Kiew und Moskau nach mehr als fünf Jahren totaler Konfrontation im Ukraine-Konflikt. Der Transitvertrag gilt für fünf Jahre. Er stellt sicher, dass Europa und vor allem Deutschland mit Gas versorgt werden. Russland und die Ukraine hatten bereits am 19. Dezember die Einigung unter Vermittlung der EU und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verkündet.



Die Transitmengen fallen künftig jedoch deutlich geringer aus als in der Vergangenheit, was für die Ukraine weniger Einnahmen aus den Durchleitungsgebühren bedeutet. Statt der bisher rund 90 Milliarden Kubikmeter im Jahr, sollen 2020 nur 65 Milliarden russisches Gas durch die Ukraine nach Europa gepumpt werden. Von 2021 bis 2024 seien 40 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr für den Transit geplant. Die Ukraine erhalte während der Laufzeit mindestens sieben Milliarden Dollar. Das Geld gibt dem chronisch klammen Land wieder mehr sozialpolitischen Spielraum.

Vertrag auch mit Bulgarien

Auch Bulgarien konnte sich mit dem russischen Gazprom-Konzern einigen. Das Land will sich ab Januar über die umstrittene TurkStream-Pipeline mit russischem Gas beliefern lassen. Das russische Gas werde damit künftig in einem Terminal an der Grenze zur Türkei angeliefert. Dadurch spare Bulgarien Transitgebühren in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro pro Jahr, die es bislang an Rumänien zahle, begründete das bulgarische Energieministerium die Entscheidung für den neuen Lieferweg. Der Gaspreis in Bulgarien könne auf diese Weise um fünf Prozent gesenkt werden.

TurkStream soll im Januar in Betrieb genommen werden und die Türkei und Europa auf dem Weg durch das Schwarze Meer und damit unter Umgehung der Ukraine mit russischem Erdgas versorgen. TurkStream ist ebenso wie die geplante Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll und damit ebenfalls die Ukraine umgeht, international heftig umstritten. Gegen an beiden Pipelineprojekten beteiligte Firmen hatten die USA kürzlich Sanktionen verhängt. Sie begründen die Strafmaßnahmen unter anderem mit dem Schutz des Gastransit-Landes Ukraine.

Bulgarien war allerdings vor zehn Jahren während einer russisch-ukrainischen Krise, die zu einer Unterbrechung der Gaslieferung führte, in einen schweren Versorgungsnotstand geraten. Das Land bemüht sich inzwischen, seine Abhängigkeit von russischem Gas zu mindern. Im vergangenen Frühjahr begann Bulgarien mit dem Bau einer Pipeline, durch die dem Land künftig Gas aus dem Kaspischen Meer auf dem Weg über Griechenland geliefert werden soll.