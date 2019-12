Ostukraine - Gefangenenaustausch zwischen Regierung und prorussischen Rebellen In der Ostukraine haben Regierung und Separatisten mit einem Gefangenenaustausch begonnen. Er wurde auf einem Gipfeltreffen im Dezember beschlossen. © Foto: /Vyacheslav Madiyevskyy

Die ukrainische Regierung und prorussische Separatisten haben in der Ostukraine zahlreiche Gefangene ausgetauscht. Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenamtes begann der Austausch am Kontrollposten Majorske in der Region Donezk. Das russische Fernsehen zeigte Bilder von Gefangenen, die von Soldaten begleitet wurden.

Angaben über die Anzahl der ausgetauschten Personen fielen unterschiedlich aus. Das Büro des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj twitterte, dass 76 Gefangene nun in Sicherheit seien. Medien berichteten, sie sollten nach Kiew geflogen werden. Die Separatisten teilten laut der russischen Nachrichtenagentur Tass mit, 123 seien aus Kiew gekommen und 77 nach Kiew gebracht worden.

Mindestens zwei Gefangene hatten sich aus Angst vor Strafverfolgung in Kiew geweigert, das Separatistengebiet zu verlassen. Dies teilte die selbsternannte Republik Donezk der russischen Agentur Interfax zufolge mit.



Laut den ukrainische Medien hätten die prorussischen Rebellen im Zuge des Gefangenenaustausches hauptsächlich vorgehabt, Angehörige der ukrainischen Armee sowie inhaftierte Aktivisten und Journalisten freizulassen.

Merkel und Macron begrüßen Gefangenenaustausch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den Gefangenenaustausch im Osten der Ukraine begrüßt. Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel und der orthodoxen Weihnacht sei der Austausch am Sonntag "eine langersehnte humanitäre Geste, die dazu beitragen sollte, das Vertrauen zwischen beiden Seiten wiederherzustellen", erklärten beide laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz.



Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte der Nachrichtenagentur Tass, der Gefangenenaustausch wecke Hoffnung, dass "früher oder später auch alle anderen Punkte des Minsker Friedensabkommens umgesetzt werden" könnten. Präsident Selenskyj sprach von einem wichtigen Tag für sein Land.

Anfang September hatte es bereits den ersten großen Gefangenenaustausch in dem seit 2014 währenden Ukraine-Konflikt gegeben. Damals tauschten die Ukraine und Russland jeweils 35 Gefangene aus.

Der jüngste Gefangenenaustausch war im Dezember bei einem Gipfeltreffen in Paris vereinbart worden. Dabei trafen der russische Präsident Wladimir Putin und Selenskyj erstmals persönlich zusammen. In vier Monaten soll ein weiteres Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format gemeinsam mit Deutschland und Frankreich stattfinden.

In dem Konflikt zwischen ukrainischen Truppen und den prorussischen Rebellen wurden in den vergangenen fünf Jahren etwa 13.000 Menschen getötet. Die ukrainische Regierung und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten finanziell und durch Waffenlieferungen zu unterstützen. Die russische Regierung weist dies zurück.