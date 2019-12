Tausende Frauen haben in Chile mit einer gemeinsamen Performance gegen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen protestiert. In der Hauptstadt Santiago de Chile versammelten sich am Mittwochabend nach Schätzungen örtlicher Medien 4.000 bis 6.000 Frauen allen Alters vor dem Stadion. Hier führten sie eine Tanzchoreografie mit dem Titel "Der Vergewaltiger bist du" auf.



In Schwarz gekleidet, mit verbundenen Augen und einem roten Schal um den Hals riefen sie Parolen gegen den repressiven Staat und stimmten das Lied an: "Es war nicht meine Schuld! Es lag nicht daran, wo ich war! Und auch nicht daran, wie ich angezogen war! (...) Der Vergewaltiger bist du!"

Zu der Aktion wurde zuvor in sozialen Netzwerken aufgerufen. "Das war eine schöne Erfahrung, das mit Tausenden und Abertausenden Frauen zu teilen", sagte etwa die 66-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin Jacqueline Saintard. Sie zeigte sich zudem beeindruckt, wie viele ältere Frauen sich an dem ungewöhnlichen Protest beteiligt hatten. Sogar Frauen im Alter von über 90 Jahren hätten mitgemacht, auch Rollstuhlfahrerinnen waren unter den Protestierenden.



Polizeigewalt gegen Frauen

Die Choreografie hatte sich eine kleine Gruppe von Frauen in Valparaíso mit dem Namen Las Tesis vor vier Wochen ausgedacht. Anlass war die Veröffentlichung einer Studie zu Gewalt in Chile, die Teil eines größeren Frauenprojektes war. Mit den sozialen Unruhen und den Massenprotesten in Chile, die sich gegen die Regierung richten, war auch das Thema Gewalt gegen Frauen wieder stärker in den Fokus zumindest von Frauengruppen gerückt. Während der Proteste hatte es zahlreiche Berichte über Polizeigewalt gegenüber Frauen gegeben. Die Gruppe Las Tesis beschloss daher, die Premiere ihrer Tanzchoreografie vorzuziehen.



Zum ersten Mal wurde "Der Vergewaltiger bist du" am 20. Oktober in Valparaíso aufgeführt. Seitdem wurde die Performance in zahlreichen anderen Städten der Welt wie Paris, Barcelona und Bogotá aufgeführt.