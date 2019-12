Vier EU-Abgeordnete der Brexit Party sind kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien zur regierenden Partei von Premier Boris Johnson übergelaufen. "Die Konservativen sind die einzige Option sowohl für Brexit-Befürworter als auch für Demokraten", sagte eine der vier, Annunziata Rees-Mogg. Die Brexit Party von Nigel Farage reagierte pikiert. Die vier steckten unter einer Decke mit Johnsons Tories, besonders Rees-Mogg, deren Bruder Jacob der Regierung angehört, hieß es in einer Erklärung.

Sowohl die Tories als auch die Brexit Party streben ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union an. Farages Partei bevorzugt jedoch einen Austritt ohne Abkommen. Viele Tories hingegen hoffen, dass es nach der Parlamentswahl am 12. Dezember eine Mehrheit geben wird, die für das ausgehandelte Abkommen stimmen wird.



Die Brexit Party verzichtete auf ein Antreten in 317 Wahlkreisen, wo die Konservativen stark sind, um nicht zu riskieren, dass die Brexit-Befürworter sich dort zwischen zwei Optionen entscheiden müssen. In rund 300 anderen Wahlkreisen tritt die Brexit Party jedoch an. Einen weitergehenden Wahlpakt mit den Tories lehnte Farage ab.