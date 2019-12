Beim zweiten TV-Duell vor der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember hat Oppositionschef Jeremy Corbyn (Labour) schwere Vorwürfe gegen Premierminister Boris Johnson (Konservative) erhoben. Johnson gehe beim wahlkampfdominierenden Thema Brexit intransparent vor und kommuniziere seine Pläne für den EU-Austritt nicht offen, sagte er. Das Versprechen des Regierungschefs, mit seinem Brexit-Deal das "Gezerre" um den EU-Austritt zu beenden, sei nicht einzuhalten.



Die beiden Kontrahenten stellten zudem den Charakter des jeweils anderen infrage. Corbyn demonstriere "Führungsversagen", weil er Antisemitismus in seiner Partei nicht habe ausmerzen können, kritisierte Johnson. Corbyn entgegnete, "Führungsversagen ist, wenn Sie sich rassistischer Bemerkungen bedienen". In einem Magazinartikel hatte Johnson im vergangenen Jahr etwa muslimische Frauen mit Gesichtsschleier als "Briefkästen" bezeichnet. An einer Stelle deutete BBC-Moderator Nick Robinson an, dass die Wähler vor einer "unmöglichen Wahl" zwischen zwei unpopulären und unglaubwürdigen Parteichefs stünden.

Corbyn warnt vor "katastrophalen" Schäden durch Johnsons Deal

Wie schon im ersten Duell zwei Wochen zuvor sagte Corbyn, ein Freihandelsabkommen mit den USA nach dem Brexit sei erst nach langwierigen Verhandlungen machbar. Im ersten Duell hatte er dafür eine Dauer von sieben Jahren prognostiziert, während Johnson versprach, mögliche wirtschaftliche Schäden durch den Brexit mit dem schnellen Abschluss des Handelsabkommens ausgleichen zu können.

Johnson wiederum warf Corbyn vor, keine klare Haltung zum EU-Austritt einzunehmen. Auch dieser Vorwurf war bereits im ersten Duell von ihm zu hören, da er damit eine Schwachstelle Corbyns trifft: Die Strategie des Labour-Vorsitzenden, in der Brexit-Debatte eine neutrale Haltung einzunehmen um Brexit-Befürworter auf der eigenen Seite nicht zu verprellen, hat ihm in der eigenen Partei viel Kritik eingebracht.

Corbyns eigentlicher Angriff auf Johnson ging dem TV-Duell allerdings voraus. Einige Stunden zuvor hatte Corbyn bei einer Wahlkampfveranstaltung ein mutmaßliches geheimes Regierungspapier zitiert, das die Glaubwürdigkeit des Premierministers in Bezug auf den Brexit starken Zweifeln aussetzte.



Entgegen der Behauptung Johnsons gehe daraus hervor, dass auch mit seinem Brexit-Abkommen künftig Warenkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs stattfinden müssten. Für Teile des Pro-Brexit-Lagers war dies ein Ausschlusskriterium, Johnson versprach, dass es dazu nicht kommen würde. "Johnsons Abkommen wird für die Unternehmen und den Arbeitsmarkt im gesamten Vereinigten Königreich katastrophal sein", sagte Corbyn. Die Vereinbarung werde auch Nordirland "erheblichen wirtschaftlichen Schaden" zufügen.

Johnson mit guten Aussichten auf Wahlsieg

Der Wahlkampf ist wie auch die TV-Duelle vom Brexit bestimmt: Konservative und Labour stehen dabei auf entgegengesetzten Positionen. Johnson will das Land mit seinem im Oktober verhandelten Abkommen zum 31. Januar 2020 aus der EU führen. Corbyn hingegen will den Austritt noch einmal verschieben und innerhalb von drei Monaten ein neues Abkommen mit der EU aushandeln, das nach dem Austritt eine engere Bindung Großbritanniens an die EU vorsieht. Anschließend will er in einem zweiten Referendum das Volk über das neue Abkommen abstimmen lassen, die Alternative soll dabei der Verbleib in der EU sein. Bei der Abstimmung will Corbyn selbst für keine der zwei Optionen werben, sondern neutral bleiben.

Johnson hat als Premierminister nicht die für eine Durchsetzung des Austritts notwendige Parlamentsmehrheit, seit eine Gruppe kritischer Abgeordneter die Fraktion der Konservativen aus Unzufriedenheit über seine Regierungsführung verlassen hatte. Bei den Neuwahlen am kommenden Donnerstag hat er gute Chancen, diese Mehrheit zu erobern: Jüngsten Umfragen zufolge liegen die konservativen Tories zwischen 40 und 45 Prozent, Corbyns Labour-Partei knapp über 30 Prozent.



Auch nach dem zweiten TV-Duell waren einer YouGov-Umfrage zufolge 52 Prozent der Befragten der Meinung, dass Johnson das TV-Duell für sich entschieden hat. Beobachter sahen die Fernsehdebatte als letzte Chance für Corbyn, den Abstand zu Johnson zu verringern.

Da Labour somit kaum Chancen auf eine eigene Mehrheit hat, muss Corbyn darauf hoffen, dass auch Johnson unter den 50 Prozent bleibt. Dann könnte Labour versuchen, eine Koalition mit anderen Parteien zu schließen, die Johnsons Brexit-Kurs nicht gutheißen, etwa den proeuropäischen Liberalen Demokraten, die voraussichtlich im Vergleich zur letzten Wahl stark zulegen werden.