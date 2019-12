Kurz vor der Parlamentswahl am Donnerstag sieht eine letzte Umfrage den Vorsprung der konservativen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson geschrumpft. In der am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov sagten 43 Prozent der Teilnehmer, sie wollten für die Tories stimmen, 34 waren für die oppositionelle Labour-Partei. Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten – 20 weniger als bei der vorherigen YouGov-Umfrage von Ende November.

Bislang führten Johnsons Konservative in landesweiten Umfragen konstant mit zehn Prozentpunkten. Beide große Parteien legten in den vergangenen Wochen noch einmal erheblich zu Lasten der kleineren Parteien zu, der Abstand zwischen ihnen blieb aber gleich. Das scheint sich nun in erster Linie in den vergangenen Tagen zugunsten von Labour verändert zu haben. Grund dafür dürften vor allem Leihstimmen von Wählern der Liberaldemokraten sein.

Johnson kann auf absolute Mehrheit hoffen

An der Gewinnprognose für Johnson und seine Tories ändert aber auch diese Umfrage nichts: Die Konservativen werden die Wahl wohl gewinnen, laut der Umfrage gar mit dem besten Ergebnis seit 1987. Der Premierminister würde mit einer größeren Fraktion im Parlament wieder mit absoluter Mehrheit regieren und so den von ihm vorangetriebenen EU-Austritt tatsächlich Ende Januar umsetzen können.

Allerdings verwies das Meinungsforschungsinstitut darauf, dass angesichts der Fehlermarge die Zahl der tatsächlich von den Tories gewonnenen Sitze bei 311 bis 367 liege – ein Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse sei also "absolut nicht ausgeschlossen". Taktische Wahlentscheidungen und der jüngste Trend zugunsten von Labour könnten alles verändern.

Das britische Mehrheitswahlrecht erschwert es allerdings, aus landesweiten Umfrageergebnissen auf die mögliche Sitzverteilung im Parlament zu schließen. So werden bei der Wahl nur Direktmandate vergeben, ins Parlament ziehen die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein, egal wie knapp ihr Sieg war. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Zudem ist das Rennen zwischen Kandidaten der Labour-Partei und den Konservativen in Dutzenden Wahlkreisen denkbar eng.