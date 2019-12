Die Opposition um Labourparteichef Jeremy Corbyn will den EU-Austritt nochmal verschieben, um ein neues Abkommen mit der EU zu verhandeln. Labour will Großbritannien deutlich enger an die EU binden, als es Johnsons Vereinbarung tun würde. Die Bevölkerung soll dann in einem zweiten Referendum zwischen dieser Lösung und einem Verbleib in der EU entscheiden. Corbyn selbst will sich bei einer Volksabstimmung dann neutral verhalten.

Möglich ist, dass sich Labour nach der Wahl mit den oppositionellen Liberaldemokraten und der Scottish National Party (SNO) verbündet, um ihren Plan umzusetzen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass die Parteien einem solchen Bündnis nur zustimmen, wenn Jeremy Corbyn an der Parteispitze abgelöst würde.