In Hongkong ist es in der Nacht erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Erstmals seit der Kommunalwahl am vergangenen Wochenende setzten die Sicherheitskräfte auch wieder Tränengas ein.



Daraufhin gab es am frühen Sonntagmorgen eine Kundgebung, die sich gegen den Einsatz von Tränengas richtete und an der sich vor allem Familien mit Kindern und Senioren beteiligten. "Kein Tränengas, rettet unsere Kinder", stand auf Plakaten.



Prodemokratische Demonstranten zogen im Laufe des Vormittags außerdem mit US-Flaggen zum US-Konsulat. Damit wollte sich die Protestbewegung für die US-Gesetze bedanken, die Menschenrechte in Hongkong schützen sollen und am Mittwoch von US-Präsident Donald Trump unterschrieben worden waren. Einige Demonstranten hielten Banner mit der Aufschrift "Präsident Trump, bitte befreien Sie Hongkong" und "Lasst uns Hongkong wieder großartig machen". Das war eine Anspielung auf Trumps Wahlkampfversprechen, Amerika wieder großartig zu machen.

Seit Juni gibt es prodemokratische Demonstrationen in Hongkong. Bei Bezirkswahlen vor einer Woche hatten prodemokratische Kandidaten einen Erdrutschsieg erzielt. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam weigert sich jedoch weiterhin, den Forderungen der Demonstranten nachzugeben, zu denen freie Wahlen für ihr Amt und das Parlament und eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt gehören.

Während der Proteste war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen und Polizeigewalt gekommen. Dies wurde nun auch von der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, angesprochen. Sie forderte am Samstag in einem Meinungsbeitrag in der South China Morning Post die Hongkonger Regierung dazu auf, eine "unabhängige und neutrale richterliche Untersuchung der Berichte über exzessive Polizeigewalt" durchzuführen. Die chinesische UN-Vertretung warf Bachelet daraufhin vor, sich in die inneren Angelegenheiten von China einzumischen und mit dem Artikel die "Randalierer" in Hongkong zu "weiterer schwerer und radikaler Gewalt" zu ermutigen.