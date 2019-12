An Heiligabend organisierten in Hongkong prodemokratische Aktivistinnen und Aktivisten Demonstrationen vor allem in den Geschäftsvierteln der Stadt. Protesteirt wurde in mindestens fünf Einkaufszentren. Teilweise kam es dabei zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften. Ein Demonstrant wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Luxus-Einkaufszentrum Harbour City setzte die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Protestierenden ein. Mehrere Demonstrierende wurden dort festgenommen. Zuvor hieß es, die Einsatzkräfte seien von mehreren Aktivistinnen und Aktivisten bedrängt worden.



In Kowloons Touristenbezirk Tsim Sha Tsui kam es ebenfalls zu gewaltätigen Zusammenstößen. Tausende schwarz bekleidete Menschen protestierten auf den Straßen des Viertels gegen die Regierung. Nach Angaben der Polizei errichteten die Demonstrierenden Straßensperren und beschädigten Verkehrsampeln. Die Einsatzkräfte setzten wie bei früheren Demonstrationen Tränengas ein.

Auch an den Weihnachtstagen soll vor allem in den Shopping-Bezirken weiter demonstriert werden. An Heiligabend trugen einige Aktivisten Weihnachtsmannmützen und Rentiergeweihe. In der früheren britischen Kolonie lebt eine große christliche Minderheit.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone hatten vor einem halben Jahr Massenproteste gegen die pekingtreue Führung begonnen, die teilweise in Gewalt mündeten. Bei den Kommunalwalen im November verlor die machthabende Elite deutlich an Stimmen gegen die Kandidatinnen und Kandidaten der Protestbewegung. Dennoch gibt es weder bei Regierungschefin Carrie Lam noch bei der Führung in Peking Anzeichen für Zugeständnisse.