In der Kommission zur Untersuchung von Polizeigewalt bei den Demonstrationen in Hongkong ist ein Konflikt mit den internationalen Beratern deutlich geworden. Die hinzugezogenen Polizeiexperten aus Großbritannien, Neuseeland, Australien und Kanada verließen das Gremium unter Protest und setzten ihre Kooperation aus, weil das Gremium aus ihrer Sicht nicht ausreichend seiner Arbeit nachgehen kann.

Man sei zu dem Schluss gekommen, dass in dem amtlichen Unabhängigen Rat der Polizei für Beschwerden (IPCC) ein entscheidender Mangel an Befugnissen, Kapazitäten und unabhängigen Ermittlungsfähigkeiten ersichtlich sei, hieß es in einer Mitteilung. Die internationalen Polizeiexperten waren im September berufen worden, um der Arbeit des Gremiums in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Wegen zunehmender Klagen über willkürliches oder hartes Vorgehen der Polizeikräfte bei den Protesten gehört die Einrichtung einer wirklich unabhängigen Kommission zur Untersuchung von Polizeigewalt zu den Hauptforderungen der Demonstranten. Regierungschefin Carrie Lam hatte das Ansinnen aber wiederholt unter Hinweis auf die Berufung der ausländischen Experten im September abgelehnt und das bestehende Aufsichtsgremium für ausreichend erklärt.

Seit einem halben Jahr wird in der früheren britischen Kronkolonie gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss der Pekinger Führung demonstriert. Am Rande ist es häufig zu schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und radikalen Kräften gekommen.