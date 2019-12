Bei einer Online-Abstimmung in Österreich ist das Wort "Ibiza" aus dem Skandal um Heinz-Christian Strache auf Platz eins gelandet und ist damit das Wort des Jahres 2019. Das teilte die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) am Donnerstag mit. An der Abstimmung haben laut GSÖD rund 11.000 Menschen teilgenommen. Die Wahl wird zusammen mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA und einer elfköpfigen Jury durchgeführt.

Nach Veröffentlichung des heimlich auf der Ferieninsel Ibiza gedrehten Videos war Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten und die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ im Mai zerbrochen. Strache hatte sich in dem Video anfällig für Korruption gezeigt. Seine spätere Bewertung, dass es sich bei dem gefilmten Abend um eine "b'soffene G'schicht" gehandelt habe, wurde zum Unwort des Jahres. Das "zack, zack, zack", mit dem Strache das diskutierte schnelle Auswechseln von Journalisten bei der Kronen Zeitung beschrieb, kürte die Jury zum Unspruch des Jahres.

Staatsaufträge für FPÖ-Spenden

In dem Video, von dem Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online Ausschnitte veröffentlichten, waren Strache sowie der FPÖ-Fraktionsvorsitzende Johann Gudenus zu sehen. Die heimliche Aufnahme zeigte die Politiker in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen sowie ihrem angeblichen Berater.

Strache und Gudenus boten der vermeintlichen Milliardärsnichte im Gegenzug für hohe Spenden an die FPÖ einen privilegierten Zugang zu österreichischen Staatsaufträgen an. Weiterhin sprachen sie davon, bei einer möglichen Übernahme der einflussreichen Kronen Zeitung durch die vermeintliche Oligarchin Einfluss auf die Berichterstattung des Mediums zu nehmen und damit ihren Stimmenanteil erhöhen zu wollen.