Syrische Truppen haben am Montag ihre Offensive in der letzten Rebellenprovinz Idlib im Nordwesten mit Artillerie- und Luftunterstützung fortgesetzt. Der schwere Beschuss im Gebiet um die Stadt Maaret al-Numan verstärkte die Fluchtbewegung in Richtung türkische Grenze. Mit Habseligkeiten auf Lastwagen, Autos und Motorrädern versuchten viele Zivilisten, dem Beschuss zu entkommen.

Helfer der Weißhelme der syrischen Opposition berichteten, Maaret al-Numan und die 30 Kilometer nördlich gelegene Stadt Sarakeb seien nahezu leer, nachdem Zehntausende vor Artilleriebeschuss und Luftangriffen geflohen seien. In einem Video der Weißhelme sagt einer von ihnen: "Wie Sie sehen können, ist die Zerstörung massiv. Sie (die Einwohner) hatten zu wählen zwischen Tod oder Flucht ins Ungewisse weiter nördlich." Die regierungsnahe Zeitung Al-Watan berichtete, syrische Truppen seien nur noch wenige Kilometer von Maaret al-Numan entfernt. Sie werde möglicherweise kampflos eingenommen. Die Stadt hatte einmal mehr als 90.000 Einwohner, Sarakeb um die 30.000.

Maaret al-Numan und Sarakeb sind zwei wichtige von Rebellen gehaltene Städte entlang der Schnellstraße, die Syriens größte Stadt Aleppo im Norden mit der Hauptstadt Damaskus verbindet. Ziel der syrischen Offensive ist, die seit 2012 geschlossene Schnellstraße wieder zu eröffnen.

Al-Quaida kontrolliert Idlib

Die Regierungsoffensive begann vergangene Woche. Idlib wird von mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbundenen Kämpfern kontrolliert. Dort leben aber auch drei Millionen Zivilisten.

Die Vereinten Nationen warnten vor der zunehmenden Gefahr einer humanitären Katastrophe an der türkischen Grenze. Mehr als die Hälfte der Zivilisten in Idlib seien durch anhaltende Berichte über Luftangriffe in der Gegend vertrieben worden. UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte am Montag, eine von den UN verhandelte sechsstündige humanitäre Pause habe 2.500 Menschen zur Flucht verholfen. Bewohner von Dörfern und Städten im Süden von Idlib flohen mit ihren Habseligkeiten auf Lastwagen, in Autos und auf Motorrädern.

Dujarric zufolge wurden in den vergangenen drei Tagen etwa 39 Gemeinden im Norden Hams, Süden Idlibs und Westen Aleppos von Beschuss betroffen. 47 Gemeinden seien bei Luftangriffen getroffen worden. "Die UN drängt alle Parteien dazu, den Schutz von Zivilisten sicherzustellen und anhaltenden und ungehinderten Zugang aller humanitären Parteien zu erlauben, um allen in Not lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen", sagte Dujarric.