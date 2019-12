Es gab große Momente in den Wochen bis zu Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens, zweifellos. Brillante Zeugen traten auf, die mutig waren, unter Eid und damit also unter hohem Risiko und doch klar schilderten, was passiert war. Schon die Räume, in denen all das geschah, ausgekleidet mit schwerem Holz, an den Wänden die Gemälde legendärer Senatoren, ließen uns, das Publikum, ehrfürchtig staunen. So ist ja dieses Washington eben auch: geprägt von spektakulären Bauten, weiten Flächen, stilvollen Denkmälern – eine würdevolle Hauptstadt immer noch, städtebaulich.

Und Amerikas Politiker können mit Worten tanzen, sie alle haben das gelernt: Es gab also gute Reden, auch am Mittwochabend wieder, wenngleich es diesmal, im Finale vor der Abstimmung, eher eine Schlacht der Wortfetzen war: 30 Sekunden oder eine Minute, mehr Redezeit hatten die meisten Abgeordneten nicht. Pathetisch ging es zu, aufgeladen mit ständigen Verweisen auf das Urteil der Geschichte.

Chris Stewart, Republikaner aus Utah, rief: "Es geht heute um eine Sache, nur um eine. Sie hassen diesen Präsidenten. Sie hassen diejenigen von uns, die ihn gewählt haben. Sie glauben, wir sind dumm. Sie glauben, wir haben einen Fehler gemacht. Sie glauben, Hillary Clinton sollte Präsidentin sein, und das wollen sie reparieren."

Das Verfahren ist hohl geworden

Ted Lieu, Demokrat aus Kalifornien, rief: "Dieses Impeachment wird bleiben. Es wird ihn für den Rest seines Lebens verfolgen, und die Geschichtsbücher werden davon berichten. Die Menschen werden wissen, warum es dieses Amtsenthebungsverfahren gab. Es ist alles ganz einfach. Niemand steht über dem Gesetz."

Und trotzdem: was für ein trostloses Schauspiel. Demokratietheater. Sinnentleert. Nachdem das Repräsentantenhaus über die Anklagepunkte "Machtmissbrauch" und "Behinderung des Kongresses" abgestimmt hat, wird im neuen Jahr der Senat, übernehmen, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Deren Anführer Mitch McConnell hat bereits gekündigt, seine Schritte eng mit Trumps Weißem Haus zu synchronisieren. Trump wird im Senat freigesprochen werden, das ist längst gewiss.

Das Verfahren ist hohl geworden, ist Satire. Es hat belegt, dass Amerikas Politiker die Fähigkeit verloren haben, simpelste Fakten anzuerkennen und danach dann über womöglich unterschiedliche Interpretationen zu debattieren.



Eigentlich hätte es ja so laufen müssen: Die Beweisführung kommt zuerst, Dokumente werden beschlagnahmt, und Zeugen werden befragt, natürlich auch Rudy Giuliani, Trumps Anwalt, natürlich auch John Bolton, Trumps ehemaliger Sicherheitsberater. Danach stehen Tatsachen fest: Trump hat 391 Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten, um die Ukraine zu zwingen, gegen den politischen Gegner Joe Biden zu ermitteln. Nun wird gestritten, ob dieser Verstoß ein Impeachment rechtfertigt, und dann wird abgestimmt.

So hätte es sein müssen, aber so ist das Land nicht. So etwas schafft es nicht mehr.

Die Demokraten hatten ihre Wahrheit. Die Republikaner hatten eine andere und zitierten so unterwürfig wie zynisch ihren Präsidenten, der inzwischen in mehr als 1.000 Tagen im Amt mehr als 15.000 Mal gelogen hat. Sie sagten, dass Trump wegen der Korruption in der Ukraine besorgt gewesen sei, obwohl sie wussten, dass auch dies gelogen war. Zwei Republikaner verglichen Trump gar mit Jesus Christus – diese edlen Taten... und doch die Kreuzigung!

Die Demokraten wiederum wussten von Anfang an, dass sie zwar diesmal die Fakten auf ihrer Seite hatten, aber nur eine Etappe und niemals das gesamte Rennen gewinnen würden. Ihre Sprecherin Nancy Pelosi kalkulierte kühl: Sie wünschte ein schnelles Verfahren, also gab es keine Klagen, um die zentralen Zeugenaussagen zu erzwingen, also gab es auch nicht mehr als zwei Anklagepunkte, also gab es keinen Verweis auf die Trump im Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller ebenfalls nachgewiesene Behinderung der Justiz in der Russland-Affäre.

Pelosis Strategie: Ein Impeachment musste zwar sein, für die Geschichtsbücher, und Schande und Scham sollte es auch über Trump bringen, aber der Präsidentschaftswahlkampf 2020 möge davon frei gehalten bleiben. Darum das enorme Tempo. Darum dieses Schaulaufen, ein Verfahren ohne echte Chance, das Bollwerk der Republikaner zu knacken.

Die Demokraten taten das Richtige, weil es juristisch begründet war; aber richtig couragiert taten sie es nicht. Sie taten es für die Galerie. Sie riskierten nichts.

Der Tag der Abstimmung zeigt, dass Amerikas Demokratie nicht mehr funktioniert und langsam oder vielleicht ja auch gar nicht so langsam erodiert. Das Zweiparteiensystem ist an seine Grenzen gekommen: zwei feindliche Armeen auf einem Schlachtfeld, wütend, einander verachtend.

Das Land starrt manisch auf seinen Präsidenten

Dieses Land starrt manisch auf seinen Präsidenten. Ein Drittel der Menschen hasst diesen Mann und ekelt sich vor ihm, das zweite Drittel verteidigt ihn glühend, das dritte Drittel hat aufgegeben, matt, erschlagen, sein Glaube an die Handlungsfähigkeit der Institutionen ist dahin. Trump lässt diese ohnehin nur selten gelassene, so gut wie nie humorvolle Nation irre an sich selbst werden. Und ignorant gegenüber allem anderen. Und handlungsunfähig.



Die USA von 2019 reden ja kaum über die Drogen-Epidemie im eigenen Land. Sie reden nicht über die teilweise miserablen Schulen. Das Land sieht zwar Chinas Schlagkraft und fühlt sich schon irgendwie herausgefordert, ist aber nicht in der Lage, eine Strategie zu entwickeln. Denn auch darüber reden die USA nicht. Sie reden über Trump.

Sie sehen die Klimakrise längst im eigenen Land: Miami Beach und die Florida Keys werden vom Atlantik gefressen, Kalifornien brennt.

Aber? Trump.

Sie tun nichts. Weil sie die Kraft nicht haben. Sie sind ja beschäftigt, sogar gestresst. Kein Konzern allerdings übersteht es, wenn er die Umwälzung des Marktes übersieht. Und keine Weltmacht sollte davon ausgehen, dass es sie nicht einholen wird, einholen muss, wenn sie sich permanent an einem Clown abarbeitet und darüber gleich sämtliche großen Fragen unserer Zeit vergisst.