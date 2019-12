Vor der Entscheidung über die offizielle Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens hat US-Präsident Donald Trump den Demokraten Machtmissbrauch vorgeworfen. Er protestiere auf das Schärfste gegen den "Impeachment-Kreuzzug" der demokratischen Abgeordneten, schreibt Trump in einem sechsseitigen Brief an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Es handle sich um einen "beispiellosen und verfassungswidrigen Machtmissbrauch", der in fast 250 Jahren US-Parlamentsgeschichte seinesgleichen suche.

Mit ihrem Festhalten am Impeachment-Verfahren erkläre die Vorsitzende "der amerikanischen Demokratie den offenen Krieg". Pelosi habe seinen Sieg und die Niederlage der Demokratin Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl 2016 nie verwunden, schreibt Trump weiter. Deswegen solle der Wahlausgang durch ein Impeachment rückgängig gemacht werden. "Sie sehen die Demokratie als Ihren Feind an!" Die Demokraten würden "Amerikas Demokratie unterminieren".

Die Demokraten beschuldigen den Präsidenten, sein Amt missbraucht zu haben, als er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden gedrängt habe. Als Druckmittel soll er dabei US-Militärhilfen zurückgehalten und ein Treffen im Weißen Haus mit Selenskyj verwendet haben. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren, sagen die Demokraten.

Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus will am Mittwoch über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens abstimmen. Eine Mehrheit für die Eröffnung gilt als sicher. Das Verfahren selbst – das einem Gerichtsprozess ähnelt – würde dann im Senat geführt. In dieser Kammer des Kongresses haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Eine Zweidrittelmehrheit, die für eine Amtsenthebung Trumps notwendig wäre, ist derzeit nicht absehbar.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Die Ukraine-Affäre könnte den US-Präsidenten das Amt kosten. Oder? Wie es zu dem Skandal kam und wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen würde, erklärt Rieke Havertz im Video.

Nach Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1974) und Bill Clinton (1998) ist Trump erst der vierte Präsident in der Geschichte der USA, gegen den Impeachment-Ermittlungen geführt wurden. Formell eröffnet wurde ein Amtsenthebungsverfahren bislang nur gegen Johnson und Clinton – Nixon trat zurück, bevor das Repräsentantenhaus über die Anklagepunkte in der Watergate-Affäre abstimmen konnte. Noch nie wurde ein US-Präsident durch ein Impeachment des Amtes enthoben.