Die Gegner des Präsidenten benötigen 216 Stimmen, um die Anklageschrift – die Articles of Impeachment – im Repräsentantenhaus zu verabschieden. Eine Zustimmung gilt als sicher: Dank einer Mehrheit von 233 Sitzen können sich die Demokraten sogar einige Abweichler in den eigenen Reihen leisten.



In der vergangenen Woche hatten US-Medien berichtet, dass vor allem demokratische Abgeordnete aus republikanisch geprägten Wahlkreisen gegen das Impeachment stimmen könnten, um ihre Wiederwahlchancen zu erhöhen. Spätestens am Montag wurde jedoch klar, dass auch die meisten dieser Demokraten ihrer Parteiführung folgen werden. In kurzen Abständen teilten Elissa Slotkin aus Michigan, Joe Cunningham aus South Carolina und Ben McAdams aus Utah mit, dass sie für das Impeachment stimmen werden. Am Dienstag signalisierte auch Kendra Horn aus Oklahoma ihre Zustimmung. Alle vier kommen aus Wahlbezirken, die 2016 mit mehr als sieben Prozent Vorsprung für Donald Trump stimmten.



Vereinzelt gibt es aber auch andere Stimmen in der Partei. Der demokratische Abgeordnete Jeffrey van Drew hatte schon Ende Oktober gegen die Impeachment-Ermittlungen gestimmt. Nun will er nicht nur erneut gegen das Verfahren votieren, sondern auch seine Fraktion verlassen und zu den Republikanern wechseln. Van Drews Abgang ist eine öffentlichkeitswirksame Niederlage für die Demokraten. Statt Republikaner für ein Impeachment zu gewinnen, verlieren sie nun ein Mandat.

An den Mehrheitsverhältnissen ändert das allerdings nichts. Der einzige bei den Demokraten verbliebene Gegner des Impeachments ist Collin Peterson aus Minnesota. Die Präsidentschaftsbewerberin Tulsi Gabbard aus Hawaii ist nach eigenem Bekunden noch unentschieden. Ansonsten dürften die Demokraten weitgehend geschlossen für die Verabschiedung der Anklageschrift stimmen.